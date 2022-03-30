Перу в утешительный поединок: фанаты в Икитосе отправились на мотоциклах, чтобы отпраздновать победу Биколора над Парагваем

Перу удалось обыграть Парагвай со счетом 2:0, чтобы претендовать на утешительный раунд за квоту на чемпионат мира, пройдет в этом году в Катаре. Перуанские болельщики не пропустили восторг от триумфа и вышли на улицы страны, чтобы по-своему отпраздновать этот радостный день для сборной и своих болельщиков. В Икитосе группа фанатов выехала на мотоцикле, который также называют мотоциклетным автомобилем, чтобы присоединиться к вечеринке за перуанскую победу.

С перуанским флагом на одном из плеч они прошли по главной площади Икитоса группами и координатами, которые привлекли внимание прохожих. С громким звуком, чтобы показать свою радость от триумфа бело-красных, которым удалось обеспечить матч в первом тайме голами от Джанлука Лападула и Йошимар Йотун, а также волшебное выступление полузащитника Кристиан Куэва, который сделал произведение искусства, чтобы помочь «Бамбино» в первом голе.

Изображения, опубликованные Canal N, показывают момент, когда автомобили едут по этому району вместе и показывают последовательность с включенным светом, чтобы следовать по одному и тому же маршруту, что, кажется, запланировано на случай, если Перу удастся победить гуарани.

С флагами и рожками к туру присоединилось больше мототакси и мотоциклов, чтобы продолжить вечеринку, которая, несомненно, продлится до следующего дня. Хотя он длился несколько секунд, он отмечен тем, что перуанский футбол может быть синонимом радости и единства в стране, погруженной в постоянные кризисы.

Празднования продолжаются в разных частях страны в ночь, которая напоминает нам о том, что произошло в 2017 году, когда Перу также получила утешительный поединок. Опять же, им придется сжечь последний патрон, чтобы быть во второй раз подряд на чемпионате мира.

ПЕРУ VS. ПАРАГУ

Перу открыла счет через 5 минут. Кристиан Куэва получил мяч примерно в 35 метрах от ворот «Гуарани» и проверил все его качество с блестящей помощью «Бамбино». То, что произошло дальше, волновало всех перуанцев.

Джанлука Лападула выиграл спину последнего человека сборной Парагвая, профилировал за свое право с некоторым трудом и поставил тонкое прикосновение к мячу, чтобы побить дугу соперника. Мяч вошел в игру с несколькими миллисекундами неопределенности.

«Биколор» увеличил свое преимущество до 42 футов в первом тайме. Визит не был явно отвергнут, «Аладино» сделал пьесу и выпустил для Эдисона Флореса, который поднял голову и выставил отличный центр для правой стороны поля.

На этой стороне появился Йосимар Йотун, который сделал потрясающий маневр, чтобы выиграть гол Парагвая. Голкипер даже коснулся мяча, но не смог помешать мячу пересечь линию ворот. Точно так же потрясающе.

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