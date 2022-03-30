Перу в утешение: фанаты отпраздновали перуанский триумф под дождем и укрыты тентом Minsa

Историческим триумфом стало то, что было испытано в колоссе Хосе Диаса, где белые и красные обыграли Парагвай 2-0 и запечатали ее пас на утешение квотой на 2022 год в Катаре. На побережье, в горах и джунглях страны прошли празднования перуанского триумфа, который позволяет нам мечтать о чемпионате мира. Группа перуанских фанатов не стала исключением в вирусном видео TikTok.

Пользователь @ leonartuber загрузил в свой личный кабинет видео, где болельщики болеют за сборную Перу с площади после победы над гуарани. Инцидент произошел в глубине страны, где болельщики не могли себе представить сильный дождь, который намочил все это место. Хотя это не помешало им продолжить групповое празднование.

Однако недалеко от этого района Министерство здравоохранения (Минза) установило тент для вакцинации от COVID-19. В соответствии с графиком, с момента проведения ключевого матча за «Биколор», граждан, которые могли бы сделать прививку от вируса, не было. Поэтому фанаты защитились от дождя тентом и продолжили празднование на глазах у большего количества прохожих в особый момент.

Прогуливаясь вместе, вентиляторы синхронизировались и успели покинуть площадь, покрытую тентом. Они взяли с собой тент, чтобы иметь возможность ходить по площади, не будучи мокрыми от погоды в то время, эта деталь привлекла внимание тысяч людей в социальных сетях. Видео набрало более 1 миллиона просмотров, более 160 тысяч просмотров и более 4 тысяч комментариев.

Среди них есть несколько поразительных из-за того удивления, которое пользователи постигли, увидев празднование перуанского триумфа, которого природа не может предотвратить. «Это напоминает мне людей из «Истории игрушек», «когда они выходят на улицы», «палатка сети здравоохранения», «общественный зонтик», «мы не доминируем в мире, потому что не хотим», «завтра сеть здравоохранения будет искать их палатку», - вот некоторые из комментариев в вирусном Видео TikTok.

ПЕРУ VS. ПАРАГУ

Перу открыла счет через 5 минут. Кристиан Куэва получил мяч примерно в 35 метрах от ворот «Гуарани» и проверил все его качество с блестящей помощью «Бамбино». То, что произошло дальше, волновало всех перуанцев.

Джанлука Лападула выиграл спину последнего человека сборной Парагвая, профилировал за свое право с некоторым трудом и поставил тонкое прикосновение к мячу, чтобы побить дугу соперника. Мяч вошел в игру с несколькими миллисекундами неопределенности.

«Биколор» увеличил свое преимущество до 42 футов в первом тайме. Визит не был явно отвергнут, «Аладино» сделал пьесу и выпустил для Эдисона Флореса, который поднял голову и выставил отличный центр для правой стороны поля.

На этой стороне появился Йосимар Йотун, который сделал потрясающий маневр, чтобы выиграть гол Парагвая. Голкипер даже коснулся мяча, но не смог помешать мячу пересечь линию ворот. Точно так же потрясающе.

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