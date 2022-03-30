Вечеринка - это та ночь, которая наблюдается во всех регионах страны после того, как футбольной команде удалось перейти на упрек с целью получения квоты в Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре. В домах, площадях, на улицах и в социальных сетях перуанцы выразили свое счастье и желание отпраздновать этот триумф, но Национальная полиция Перу, предупреждая о футбольной эйфории, поделился важной рекомендацией в своих социальных сетях.

«Внимание, пивовары! Если вы собираетесь праздновать триумф нашей сборной, делайте это ответственно», - говорится в первых строках издания, которое сопровождается изображением двух бомбардиров последнего дня, Джанлука Лападула и Йосимар Йотун. «У нас еще осталось 90 минут», - добавил он, чтобы сослаться на матч, который нам пришлось бы сыграть в середине июня с Австралией или Объединенными Арабскими Эмиратами, чтобы окончательно подтвердить переход Перу на чемпионат мира.

Утешительный поединок от Перу до Катара 2022: полиция дает специальные рекомендации болельщикам

«Если вы пьете, не садитесь за руль. Арриба, Перу», — говорится в последних строках, опубликованных Национальной полицией Перу в Twitter. Предупреждение сделано для того, чтобы предупредить тех, кто планирует праздновать этот вечер, сделать это умеренно, чтобы избежать несчастных случаев, которые мешают им насладиться следующим матчем футбольной команды и впоследствии отпраздновать вторую подряд квалификацию на чемпионат мира по футболу под руководством Рикардо Гарека.

ДОРОГА В КАТАР

В конце 2017 года Перу отпраздновала квалификацию на чемпионат мира 2018 года в России после того, как более трех десятилетий не участвовала в мероприятии такого масштаба. Ажиотаж был таким, что тогдашний президент Педро Пабло Кучински объявил трудовым праздником. Теперь мы собираемся пережить эту эмоцию, хотя на данный момент дата, когда будет сыграна утешительная игра, не подтверждена. Хотя это не было полностью определено, 13 или 14 июня будут датами, когда Перу встретится с Австралией или Объединенными Арабскими Эмиратами.

В отличие от утешительного тура 2017 года, на этот раз это будет одиночный матч, который пройдет в стране, принимающей следующий чемпионат мира. Этот матч состоится после матча ОАЭ против Австралии, который планируется провести за неделю до (7 июня) в Дохе. Пока Бразилия, Аргентина, Уругвай и Эквадор являются латиноамериканскими странами с гарантированной квотой на следующем чемпионате мира.

«Ключевым моментом стал рост, который мы имели во время квалификационного раунда, от середины к передней. Мы не очень хорошо стартовали, но ралли было важным и дало нам возможность выйти на утешительный поединок. Хочу поздравить ребят с квалификацией в последний день утешительного поединка», - сказал Рикардо Гарека, который вспомнил тяжелый старт на пути в Катар.

Тренеру сборной Перу удается второй раз подряд выйти в утешительный поединок. Фото: ФПФ.

Кроме того, он упомянул следующего соперника, который выйдет между Объединенными Арабскими Эмиратами и Австралией. «Теперь нужно знать соперника, мы будем знать, кто наша очередь. Думаю, у нас будет достаточно времени, хотя соперник будет непростым. Мы все хотим попасть в Катар, но сейчас самое главное — постараться быть с семьей, чтобы футболисты вернулись в ритм, чтобы мальчики с проблемами восстановились и, таким образом, пришли в важный путь».

«Когда мы продлили контракт, появилась возможность надеяться оказаться в числе тех, кого выбрали для участия в чемпионате мира. Это очень сложно, и теперь мы увидим, какой у нас соперник. Команда всегда старается сосредоточиться, но у нас есть множество проблем. .. Андре Каррильо не мог быть там сегодня, Педро Акино... к сожалению, это был отборочный раунд, полный трудностей», - сказал он в конце.

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