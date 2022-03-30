Паоло Герреро и Джефферсон Фарфан выступили после квалификации сборной Перу в утешительном поЕДИНКЕ

Перу обыграла Парагвай со счетом 2:0 на Национальном стадионе и осталась в зоне плей-офф отборочного турнира Катара 2022 года. Два упоминания о «биколоре» появились после того, как их коллеги, Паоло Герреро и Джефферсон Фарфан, опубликовали эмоциональное сообщение в своих социальных сетях.

Первым был «Хищник». «Поздравляю мальчиков с великим триумфом, за то, что они подарили эту радость всему Перу. Перу гордится всеми вами, за усилия, жертвы, за все, что вы приложили во время этих квалификаций. Пойдем в Перу».

«Давайте сделаем Перу больше и больше, чем она есть, без ограничений», - заключил капитан «бело-красных», который сопровождал свою историю фотографией перуанского флага.

«Фохита» не могла присутствовать на стадионе, но прожила матч, не выходя из дома. «Спасибо группе, что радость», опубликовал игрок Alianza Lima с фотографией окончания помолвки.

Фото: Инстаграм