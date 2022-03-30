Офис омбудсмена подтверждает гибель мирных жителей в ходе военной операции в Путумайо

В заявлении от 30 марта Управление омбудсмена подтвердило гибель гражданских лиц во время военной операции, проведенной Национальной армией в деревне Эль-Ремансо в Пуэрто-Легизамо (Путумайо), жертвами станут: председатель Совета общинных действий Дивьер Эрнандес Рохас, его жена , 16-летний подросток и губернатор коренного населения Пабло Пандуро Кокинче.

Образование отметило, что гражданские лица должны быть исключены из любых действий в контексте конфликта и что их право на жизнь всегда должно быть защищено. Кроме того, он обратился к судебным органам с просьбой оперативно прояснить факты. Со своей стороны, неправительственная организация Human Rights Watch также подтвердила убийство этих гражданских лиц.

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