Омар Чапарро защитил работу Эудженио Дербеса: «Он бесконечно талантлив»

После спора, в котором Бланка Герра была вовлечена в заявления, отозванные Эухенио Дербесом, который указал, что он издевался над ее работой, пригласив ее на частное мероприятие, где представил «Возврат не принят». Один из ближайших коллег по мексиканской истории, который в минувшие выходные присутствовал на гала-концерте «Оскар» 2022 года, высказался в его пользу и похвалил его карьеру.

Именно на встрече СМИ, возобновленной к утру Sale el Sol, Омар Чапарро вместе с бывшим зятем Дербеса Маурисио Охманном позиционировал себя в пользу карьеры исполнителя, участвовавшего в оскароносном фильме, как «Лучший фильм» и подчеркнул, что они тоже были выделены некоторыми главными героями.

«Мы тоже были уничтожены», — подчеркнула исполнительница, которая работает с бывшим мужем Эйслинн Дербез над фильмом «И какой он такой», который в скором времени выйдет на экраны.

Неловкий момент, который Эухенио Дербес пережил рядом с Омаром Чапарро Фото: скриншот/Ту-Ночь с Омаром Чапарро

Позже переводчик No Manches Frida согласился с некоторыми утверждениями родителей Эухенио Дербеса, когда они указали, что актер слишком перфекционист: «Эудженио бесконечно талантлив, и мы все их знаем, но он гораздо более дисциплинирован, чем талантливый, постоянный, настойчивый и перфекционист; и поэтому он там, где находится», - заключил 49-летний переводчик.

Это было в последнюю неделю марта, когда состоялась 94-я ежегодная премия Академии, когда фильм CODA, в котором Эухенио Дербес дает жизнь Бернардо Вильялобосу, получил золотую статуэтку в номинации «Лучший фильм». После этого мексиканская история позиционировала себя как тренд в социальных сетях, а позже начала говорить с мексиканскими СМИ.

Именно в одном из этих интервью продюсер также предложил, когда в ток-шоу Густаво Адольфо Инфанте на YouTube он вспомнил горько-сладкий опыт общения с мексиканским историком Бланкой Герра, где он подробно рассказал, что почти 70-летняя актриса отказалась от своего проекта, которым она стремилась в это время катапультирует свою карьеру в Голливуд.

«Мне было очень больно, что ее лишили возможности, и Бланка Герра не только дисквалифицировала ее, но я пригласил ее на частную презентацию, и это было очень неуважительно [...] Я хотел увидеть его реакцию, и я вижу, как он рассмеялся вместе с парнем, с которым собирался», - рассуждал Эухенио Дербес в программе журналиста шоу.

Спустя несколько часов известный мексиканский историк выступила в свою защиту и отрицала, что делала какие-либо негативные комментарии по поводу фильма Дербеса, а также отрицала, что издевалась над фильмом.

Как вспоминает актриса, которая дала жизнь Леоноре Мадригал в фильме Amarte es mi sin, для того же канала интервью Густаво Адольфо Инфанте Эудженио не пригласил бы ее посмотреть свой фильм «Возвращение не принято в частном порядке», а вместо этого передал приглашение членам комитета AMACC .

Герра сказала, что никогда не грубила Эудженио, она бы только подчеркнула, что премия Ариэль не куплена (Фото: Instagram/ @bendita_suegra) Фото: Infobae Special

«Ни в коем случае, я никогда никому не был груб, и если у Эухенио такое впечатление, он ошибается. Этого вообще не произошло. Он не приглашал меня, он не приглашал меня, он пригласил координационный комитет Мексиканской киноакадемии, и именно Моника Лосано прислала приглашение», - аргументировал Герра.

Наконец, Бланка Герра заявила, что стремилась дать понять Дербесу, что благотворительные мероприятия, проводимые в помощь AMACC, не будут мешать критике для вручения премии Ariel Awards.

«Эудженио говорил с большим намерением выполнить функцию по сбору средств для Академии, за что мы были очень благодарны. В конце, когда его фильм был закончен, все, что я сказал ему, это то, что его фильм будет очень успешным у публики, очень успешным, что это будет супер-блокбастер в кассе, что и произошло», - заключил главный герой Перро Кальехеро.

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