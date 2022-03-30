Новая звуковая функция для WhatsApp

В последнее время WhatsApp добавил несколько новых функций, одна из которых - память повторов, которая была доступна только в ограниченном объеме.

Эта функция позволяет возобновить прослушивание голосовых сообщений, если была сделана пауза. Опция используется для прослушивания с того места, где звук был приостановлен при выходе из чата. Просто войдите в разговор и нажмите кнопку воспроизведения, чтобы продолжить прослушивание.

Компания напомнила об этой и других функциях, которые были добавлены недавно, во время выступления Марка Цукерберга, в котором она объявила, что пользователи WhatsApp ежедневно отправляют в среднем 7 миллиардов голосовых сообщений.

Кроме того, он напомнил, что все голосовые сообщения защищены сквозным шифрованием, сохраняя их конфиденциальность и безопасность в любое время.

В этом контексте он ознакомился с новыми обновлениями функции голосовых сообщений, которые стремятся упростить отправку и получение голосовых сообщений. Среди них, помимо вышеупомянутой памяти воспроизведения, выделяются следующие:

Играйте вне чата

Эта опция позволяет прослушивать голосовые сообщения вне чата, чтобы вы могли выполнять разные задачи одновременно, читать другие сообщения или отвечать на них. Раньше необходимо было закончить прослушивание аудио, чтобы продолжить просмотр приложения и выполнить другие задачи. Таким образом, этот инструмент способствует многозадачности.

Пауза и возобновление записи

Благодаря этому инструменту во время записи голосового сообщения вы можете приостановить и возобновить запись позже. Идеально подходит для того, чтобы подумать о том, что будет сказано, или чтобы избежать необходимости начинать с нуля в случае перерывов.

WhatsApp добавит кнопку для приостановки записи голосовых сообщений

Эта функция уже была доступна для пользователей бета-версии Android, а также для версии службы на Windows, MacOS и iOS. Новинка заключается в том, что теперь он включен для остальных пользователей мобильной операционной системы Google.

Волновая визуализация

Это изменение конструкции, которое отображает визуальное представление звука голосового сообщения, помогая пользователю следить за записью.

Предварительный просмотр черновика

Это один из самых популярных вариантов среди пользователей. Этот инструмент позволяет прослушивать голосовые сообщения перед их отправкой. Чтобы воспользоваться этой новой функцией, вам нужно сдвинуть значок записи вверх.

14-12-2021 Голосовое сообщение. Предварительный просмотр голосовых сообщений — это функция, которая позволяет пользователю убедиться в правильности сообщения перед его отправкой.

Когда значок будет сдвинут вверх, появится новое поле, которое позволит вам остановить звук, именно отсюда у вас будет доступ к записи голосового сообщения, которое вы можете прослушивать столько раз, сколько захотите, перед отправкой. Если при прослушивании сообщения мы не хотим его отправлять, просто нажмите на значок корзины, чтобы удалить его.

Быстрое воспроизведение переадресованных сообщений

Эта альтернатива, анонсированная в прошлом году, позволяет вам выбрать уровень скорости, с которой вы хотите прослушать полученное голосовое сообщение. Доступны три варианта: 1, 1; 5X или 2X. Инструмент, который также высоко ценится пользователями, поскольку он может быть очень полезен, особенно в случае больших аудиозаписей.

Что дальше: создание опросов

Курьерская служба всегда работает над новыми инструментами. Как и ожидал WabetaInfo некоторое время назад, вскоре можно будет создавать опросы непосредственно в приложении без использования третьих приложения для вечеринок или веб-сайты для достижения этой цели. Аддон, который оказался очень полезным для пользователей, особенно в группах.

Опросы в WhatsApp. (фото: Wabeta Инфо)

Учитывая возможные изменения, поскольку все находится в стадии разработки, вы можете увидеть модель, в которой будет развернут инструмент. Примером в качестве первого шага может быть определение вопроса, который вы хотите задать, потому что иначе быть не могло.

Как только это будет сделано, можно настроить различные ответы, которые остальные участники могут выбрать, если они хотят любой из предложенных вариантов. На данный момент неясно, сколько из них можно использовать, но, конечно, их больше пяти.

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