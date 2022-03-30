Моник Пардо отрицает Андреса Уртадо о пожертвовании в 2 тысячи долларов: «Мне не дали солнца»

Моник Пардо нарушила свое молчание и рассказала о недавней полемике, которая была вызвана пожертвованием 2000 долларов, которые утверждал водитель Андрес Уртадо дали для мероприятия, что он организует певца, который находится в плохом состоянии здоровья и где будут присутствовать различные перуанские артисты.

Напомним, что в прошлую субботу, 26 марта, телеведущий подсчитал во время своей программы «Сабадо с Андресом», что он дал 2 тысячи долларов Маноло Рохас, который является организатором шоу pro salud исполнителя «Карамело».

Однако комедийный актер сообщил, что ему дали только инициал этих денег, и попросил телеведущего пополнить сумму, так как день мероприятия приближается. Сейчас к ней присоединяется Моник Пардо, но, напротив, она говорит, что ей не дали солнца и не видели никаких денег.

«Единственное, что я могу вам сказать, что я очень взволнован и уточняю, что г-н Андрес Уртадо не подарил мне ни одного солнца (...) Я подумал, что это шутка, и публично спросил Маноло Рохоса, организатора (...) Я была поражена», — сказала она в интервью ему газете Correo.

Она также не стеснялась подчеркнуть свое восхищение отцом Жозетти и Женессис Уртадо, но попросила, чтобы, если что-то будет пожертвовано, они передали это ей напрямую. Он даже отметил, что консультировался с Маноло Рохасом по поводу денег, и сказал ей, что это шутка.

«Если вы собираетесь мне что-то подарить, г-н Андрес Уртадо, которым я восхищаюсь (...), чтобы он мне это дал. Господин Маноло Рохас сказал мне, что это шутка », - сказал он.

«Никто не подарил мне солнце (...) Я мог бы использовать его, если бы они помогли мне, я плачу за свое исцеление (...) если они собираются помочь мне, что они помогают мне лично, мне сказали, что это шутка, было бы хорошо, если бы я ответил, потому что он помог мне с кардиологом», - добавил он.

Давайте вспомним, что Моник Пардо объявила, что ее несчастный случай на шоу «Артист года» стал главной причиной, по которой она перестала появляться на телевидении и что вызвало ее большие медицинские расходы, а также недуги в вашем теле.

Следует отметить, что мероприятие состоится в этот четверг, 30 марта, в Барранко, и в нем примут участие Фернандо Армас, Мелкочита, Бетина Онето, Мигелито Барраса, Эрнесто Пиментель, а также другие комики, певцы и артисты.

Народный артист был госпитализирован в клинику в экстренном порядке. (Фото: инстаграм)

МОНИК ПАРДО ПЫТАЛАСЬ ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ

Моник Пардо никогда не предполагала, что попытается покончить с собой после тяжелого падения, которое она перенесла во время участия в «Артисте года». Согласно его показаниям для местной газеты, он погрузился в глубокую депрессию, когда увидел, что состояние его здоровья сильно пострадало.

«Я собирался покончить с собой, когда у меня был пистолет. Презрение, одиночество, в котором я была, страх умереть без посторонней помощи — все это привело меня в состояние...» », — сказал exvedette.

Он также рассказал, что, когда он собирался принять решение о прекращении жизни, ему позвонил из Испании адвокат Хорхе Альберти, который предложил ему юридическую поддержку для возбуждения иска против Гизелы Валькарсель.

«Когда я был с пистолетом в руке, зазвонил телефон, и это был Хорхе Альбертини, участник дискуссии Antena 3 из Испании. Он сказал мне: «Моник, ты икона номер 1 Перу, поп-культурная икона Перу. Ты не можешь опустить голову, я помогу тебе. — Он прислал мне пул адвокатов, и они, вероятно, именно они подают иск. Этот человек спас мне жизнь», - сказал он.

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