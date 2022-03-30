Менопауза: покончить со стереотипами и дезинформацией!

Долгое время менопауза была запретной темой. В настоящее время общество испытывает определенную открытость к этому этапу женской жизни, и многие известные женщины безошибочно говорят о связанных с ним симптомах.

55-летняя голливудская звезда Сальма Хайек объяснила в интервью, что ее грудь значительно выросла из-за менопаузы. Бывшая американская первая леди Мишель Обама, 58 лет, также рассказывает о своем опыте в эпизоде своего подкаста: «Как будто у меня во мне печь».

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила в интервью британской газете «The Guardian», что чувствует себя вынужденной говорить о менопаузе. Британская графиня София Уэссекская (57 лет) выступает за устранение табу, связанное с этим этапом женской жизни в сфере труда.

Причина: по оценкам, около 900 000 женщин в Великобритании оставили работу во время менопаузы, например, потому что они не могли согласовать свои задачи с симптомами климактерического периода.

Книга «Женщина в огне», в которой американский гинеколог Шейла де Лиз сбивает с ног темы о менопаузе, попала в списки бестселлеров. Песня также играет роль в новом сезоне культового американского сериала «Секс в большом городе», переименованного в «And Just Like That»: их персонажам уже более 50 лет, и они находятся именно на этом этапе.

Но если вы спросите себя на улице, что такое менопауза, ответ многих, особенно молодых людей, обычно выглядит примерно так: «Мне нужно найти это в Google».

Однако у Катрин Шаудиг, гинеколога и президента Немецкого общества менопаузы, сложилось впечатление, что менопауза, или климактерический период, стала более социально приемлемой. «В обществе происходит определенная встряска, которая заставляет женщин меньше стыдиться своей менопаузы и с большей вероятностью говорить: «То, что с ней будет сделано, вы должны относиться к этому с терпением».

Или, говоря более конкретно: женщины просто стали более уверенными в себе. Однако, по мнению Шоудига, есть еще одна довольно банальная причина: «Это поколение «бэби-бумеров» (родившихся между 1957 и 1977 годами). Это поколение с самым большим числом женщин в истории. Так что разница в чистой массе».

Шадиг отмечает, что впечатление, что менопауза стала более приемлемой, не является фактом, который был обнаружен в консультации, поскольку это всегда было защищенное пространство. «Женщины всегда открыто говорили об этом здесь», — говорит Шоудиг, добавляя, что проблема, скорее, дошла до общества.

Хотя все еще есть тема «у него менопауза, он старый», он, наконец, потерял страх перед климактерией, указывает он.

Почему это уравнение все еще существует во времена рекламы тампонов, в которых кровь уже не синего, а красного цвета, и прошлогоднего бойкота розовых латексных перчаток, разработанных двумя немецкими бизнесменами для утилизации сантехники?

«В отличие от менструации, связанной с женственностью и фертильностью и поэтому принятой в обществе, менопауза является напоминанием о быстротечности», - говорит Диана Хелфрих, фармацевт, научный журналист и автор книги на эту тему.

Хелфрих видит новую возможность для наступления менопаузы, особенно в Интернете. «Я особенно замечаю это в новых аккаунтах Instagram», - объясняет эксперт, объясняя, что эта социальная сеть позволяет женщинам делиться своим опытом и создавать сети. По его мнению, это преимущество также распространяется и на реальную жизнь. «Как и любой интернет-феномен, он неизбежно заканчивается достижением реальной жизни», - говорит он.

По словам Клауса Дубека, президента Ассоциации гинекологов Германии, Интернет также является идеальным местом для обмена мнениями по личным и особенно стигматизированным вопросам. «Возможность анонимного общения и последующее снижение стигматизации должны способствовать открытости», - говорит он.

Помимо таких знаменитостей, как Сальма Хайек или Мишель Обама, многие другие женщины также показывают, что уравнение «менопауза, она старая» часто не работает. Под хэштегом "#menopausia «в Instagram есть бесчисленное множество фотографий, которые доказывают обратное.

дпа