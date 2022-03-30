Луиза Фернанда W и Pipe Bueno раскрыли несколько секретов своего мексиканского ресторана

На этот раз продолжают говорить о популярности Rancho MX, ресторана и бара влиятельной Луизы Фернанды W и популярной музыкальной певицы Пайп Буэно, потому что было известно интервью, которое оба дали мексиканскому продюсеру, известному как Бадабун.

Заведение, расположенное в муниципалитете Кахика (к северу от Ла-Сабана-де-Богота), было представлено на записи как заведение с достаточным пространством, учитывая, что это страна и в различных средах, где его гости наслаждаются мексиканской кухней и художественными презентациями, которые там проходят.

Большие зеленые зоны, здания в колониальном стиле, фонтаны и широкие коридоры — другие особенности, показанные на фотографиях проекта, который был открыт 8 месяцев назад и стал одним из фаворитов столицы Колумбии и ее окрестностей.

Фактически, Луиза Фернанда У. и Пайп Буэно рассказали им, почему они инвестировали свои сбережения в этот бизнес, а не в другие, которые они уже знали, такие как социальные сети или музыку.

Точно так же интерпретатор «Купидон потерпел неудачу» и «Вы бы ушли раньше» гордился тем, что идея, возникшая в компании третьего партнера, создала более 400 прямых рабочих мест в разгар экономического возрождения.

Что касается проблем, с которыми они столкнулись, делая ставки на продовольственный «манито» страны, Пайп Буэно предупредил, что самой большой проблемой были лепешки для тако, так как он предупреждает, что «хороший мексиканец признает хороший омлет на мили». Вот почему были приняты на работу шеф-повара, родившиеся в Мексике.

Каленьо также сообщил, что Малума, его друг и крестный отец сына Максимо, пообещал ему, что после выполнения своих профессиональных обязательств за пределами страны он вернется, чтобы увидеть Rancho MX и насладиться всем, что они могут предложить.

В другой части разговора Луиза Фернанда У сказала, что Малума очень «искренняя» и обычно рада достижениям своих друзей, поэтому она подтверждает, что скоро он будет там.

«Он приезжает, но с тех пор, как тур по США взял его и он работает, но я не знаю, знаете ли вы, он поклонник региональной мексиканской музыки, он любит иметь хорошую текилу и ждет своего визита здесь», - добавил Пайп Буэно.

Кроме того, влиятельная личность из Антьокии упомянула, что ее любовь к Мексике очень велика, среди прочего, потому что именно в этой стране она и ее партнер узнали о ее беременности.

Смотрите полное интервью здесь: