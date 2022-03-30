Латинская Америка против Азии: сколько раз страны Конмебола выигрывали утешительные матчи

Азиатская конфедерация футбола и Южноамериканская конфедерация футбола снова встретятся друг с другом в плей-офф чемпионата мира. На этот раз сборной Перу после победы над Парагваем придется ждать победителя ключа между Австралией и Арабскими Эмиратами. Переживите здесь столкновения между командами Южной Америки и Азии.

Единственный раз, когда две конфедерации встретились, был на пути к чемпионату мира 2014 года в Бразилии. Уругвай занял пятое место и столкнулся с Иорданией. «Селеста» победила в первом матче и потерпела поражение со счетом 5:0 в гостях с результатами Максимилиано Перейры, Кристиана Стуани, Николаса Лодейро, Кристиана Родригеса и Эдинсона Кавани. В ответном матче он сравнял бы счет без голов в Столетнем юбилее.

Оставив это обязательство в стороне, команды Конмебола чаще пересекались с командами из Конфедерации футбола Океании. Например, в России 2018 года Перу получила билет на чемпионат мира после победы над Новой Зеландией. В первом матче он сравнял счет со счетом 0:0 с «Киви» и завершил квалификацию дома со счетом 2:0 с голами Джефферсона Фарфана и Кристиана Рамоса.

В Германии 2006 и Кореи-Японии в 2002 году Уругвай снова отправился в утешительный поединок, и в обоих случаях он был против Австралии, которая до этого времени все еще принадлежала OFC, после чемпионата мира, проведенного на землях «Теутонас», он перейдет в АФК. Из утешительных матчей только в одном он смог продолжить соревнование, а в другом попал в пенальти.

Утешительный этап Германия 2006: Уругвай 1 - 0 Австралия

Утешительная Германия 2006: Австралия 1:0 Уругвай победил местных жителей по пенальти 4-2.

Утешительный поедин между Кореей и Японией 2002: Австралия 1:0 Уругвай

2002 Корея и Япония утешительный этап: Уругвай 3:0 Австралия

АВСТРАЛИЯ VS. ОАЭ

Наконец, Объединенные Арабские Эмираты встретятся с Австралией в последнем раунде, чтобы узнать, какая команда сыграет утешительный матч с командой Конмебол. Матч состоится в Катаре 7 июня в 05:00 (перуанское время) и будет транслироваться в Латинской Америке по сигналу STAR Plus.

Актерский состав Родольфо Арруабаррена победил по малейшей разнице с Южной Кореей, которая уже прошла квалификацию на чемпионат мира, и получила возможность побороться за путевку на чемпионат мира, опередив Ирак, Сирию и Ливан. Он набрал 12 очков в десяти сыгранных играх.

ПЕРУ В РЕПЕЧАЕ

Рикардо Гарека и компания снова столкнутся с плей-офф, как на пути в Россию-2018, после победы над Парагваем со счетом 2:0 на Национальном стадионе. «Инка» быстро воспользовалась голом Джанлуки Лападулы, и тогда цель спокойствия пришла к ногам Йошимара Йотуна.

Утешительный матч между командами разных конфедераций запланирован на 13-14 июня этого года. Страна, где проводится игра, вероятно, это Катар. В отличие от 2017 года, это будет одиночный матч, а не туда-сюда.

Если Перу удастся победить Австралию или Арабские Эмираты в утешительной схватке, она присоединится к командам Конмебола на Кубке мира в Катаре. Прямые квалификации прошли в Бразилии, Аргентине, Эквадоре и Уругвае.

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