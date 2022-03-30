Хуан Карлос Осорио отклонил предложение América de Cali о прекращении контракта

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Подарок команды scarlet не самый лучший, и ее менеджеры это четко увидят. Тулио Гомес, главный акционер картины «Эскарлата», подробно рассказал о том, что было предложено Хуану Карлосу Осорио, и о том, какой ответ дал бы стратег. Они не хотят продолжать с ДТ и ставят перед собой задачу поговорить с ним, чтобы достичь экономического соглашения о расторжении его контракта, поскольку он отказывается уйти в отставку и он бы сказал об этом неоднократно.

После последнего поражения команды от Толимы на стадионе Мануэля Мурильо Торо Америка забила третье падение подряд в лиге, будучи одним из самых нерегулярных клубов на турнире. Команда стартовала в нижней части табло с первых минут матча. Слишком медленно с левой стороны они увидели, как пробелы использовал Андерсон Плата, самый несбалансированный игрок команды Толименсе. Он поставил бомбардира в зону, с которой Майкл Рейнджел сумел забить, на 8-й минуте игры, соблюдая закон бывшего.

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«Красные дьяволы» не отреагировали, и с минутами Ибаге были намного ближе ко второму голу. Команда во главе с Эрнаном Торресом была настроена на то, чтобы выйти на вершину красных дьяволов и урегулировать матч, но они не смогли воспользоваться ошибками соперника, и 1:0 продлился до конца. Во втором тайме, хотя Америка улучшила свою игру, им не удалось добиться ничьей. То же самое стало происходить с командой vinotinto y oro из предыдущих матчей. Алые порождали все больше и больше опасности в противоположной дуге и имели самый четкий выбор с крестом с левой стороны Даниэля Эрнандеса, Хорхе Сегура направился к задней штанге и Джуниор Эрнандес вытащил её на линию, чтобы отправить в угол.

Тренер Толимы внес необходимые изменения, чтобы сохранить преимущество, в то время как соперник несколько раз пытался приблизиться, но в итоге его не хватило и в итоге потерял 3 очка в Ибаге. Вот как они попали в турнирную таблицу:

1. Национальный, 27

2. Миллионеры, 26 очков (на одну игру меньше)

3. Толима, 26

4. Медельин, 22

5. Калдас, 21 6. Энвигадо, 20

7. Нефтяной альянс, 19

8. Юниор, 19 лет (на одну игру меньше)

9. Санта-Фе, 19 лет (на одну игру меньше)

10. Собственный капитал, 18

11. Букараманга, 18

12. Кортулуа, 16

13. Ягуары, 16

14. Перейра, 15

15. Америка, 15

16. Золотые орлы, 14

17. Патриоты, 12 18. Пастбище, 11

19. Кали, 11

20. Унион Магдалена, 9 лет

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По словам самого высокого акционера кадров Каленьо, они предложили Осорио оплатить стоимость его оговорки о выходе за июнь, которая должна была бы пойти от выплаты около 800 000 долларов до 200 000. DT отклонил его почти сразу. До сих пор никаких подробностей не известно. Остается дождаться официального мнения от клуба и самого Осорио, который говорит, что не хочет уходить в середине сезона, не пытаясь бороться за титул.





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