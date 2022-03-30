Мать Жосимара Йотуна на голе в Перу против Парагвая: «Он закрыл всем рот»

В эту среду, 30 марта, América Noticias взяла интервью у Марии Джулии Флорес, матери Жосимара Йотуна. Счастливая женщина рассказала, как много отпраздновала после того, как сборная Перу одержала победу над Парагваем. Как вы помните, его сын был одним из обладателей двух голов, которые привели нас к победе, что означает для Перу пропуск в межконтинентальный утешительный поединок с соперником из Азии, который выйдет победителем между Объединенными Арабскими Эмиратами и Австралией.

Хотя это правда, г-жа Флорес указала, что достижение одного - это достижение всех, цель ее сына представляет собой ответ всем тем, кто не верил в него и даже критиковал за его выступление в матче Перу против Уругвая, который мы проиграли со счетом 1:0.

«Этот триумф для всех неверующих и для всех людей, которые иногда плохо говорят и говорят: «Джошимар в Уругвае не играл». Да, это правда, он был низким, мы не должны говорить «нет», его видели на корте, Джошимар появился из-за того, что он не играл сколько времени, и все такое, но посмотрите сейчас. Он прикрыл всем рот», - с гордостью сказала она программе America Televisión.

Таким образом, дама вытащила когти для сына. И в этом нет ничего нового, потому что в интервью для Latina Noticia она призналась, что у нее нет проблем с недоброжелателями сына.

«Я борюсь со всеми, если слышу, что они говорят (плохо) о моем сыне», - сказал он со смехом по этому поводу.

ОН НЕ МОГ ЗАСНУТЬ

Мария Хулия Флорес в другой раз рассказала América Noticias, что не может спать после перуанского триумфа, и это не совсем из-за празднования рассвета, а из-за эйфории и волнения, которые она испытывала, когда смотрела матч. Она прибыла в Национальный штат 29 марта со своим мужем и невесткой, которых она без колебаний принимала участие в каждом голе и захватывающем моменте конкурса, который был 2:0, выиграв Перу с голами Йосимара Юна и Джанлуки Лападулы.

Напомним, что до этого Мария Джулия просила сына вынести все на корт, как обычно, и была очень уверена, что победа за нами.

«Я всегда говорю ему, что он должен оставить все на корте, что он демонстрирует тот дар, который дал ему Бог, благословения, чтобы он был спокоен, что никто не лишает его радости в матче и благословений для него и всех его товарищей по команде. Сегодня мы все равно выиграли, мы доберемся до чемпионата мира», — заявила г-жа Флорес 29 марта, за несколько часов до матча.

КАК ПРОШЕЛ МАТЧ ПЕРУ — ПАРАГВАЙ?

После окончания матча Перу против Парагвая к даме подошла Латина и выразила, как она счастлива результатом и как нервничала на протяжении всего противостояния.

«Очень рад. Это была игра, которая была под угрозой из-за того, что произошло с Уругваем, но мальчики еще раз показали, что у них есть майка, и они дали нам победу», - сказал он.

Ее также спросили, каково видеть сына посреди корта, бегущего к мячу. «Супер нервные, взволнованные, гордые, они смешанные чувства», - ответила она.

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