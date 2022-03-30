Реакция Джеймса Родригеса на ликвидацию Колумбии

BARRANQUILLA. 24 de marzo de 2022. La Selección Colombia enfrentó a Bolivia en el estadio Metropolitano, en la fecha 17 de la Eliminatoria a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. (Cortesía FCF)

Цель квалификации в Катар 2022 года не была достигнута, несмотря на победу сборной Колумбии со счетом 1:0 над Венесуэлой в Пуэрто-Ордасе. «Триколор» снова не участвует в чемпионате мира, который проходит за пределами европейского или американского континента.

Несмотря на большую зарплату, Колумбия дорого заплатила за свои ошибки из-за отсутствия силы в предыдущих матчах квалификации, что привело к ее исключению в последний день чемпионата мира.

Наконец, те, кто во главе с Рикардо Гарекой, сыграют утешительный матч в Катар 2022 года против победителя Азиатской конфедерации между Объединенными Арабскими Эмиратами или Австралией.

Эта неудача означает цикл из нескольких игроков, которых из-за возраста будет недостаточно для следующего чемпионата мира, который состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

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На данный момент будущее Рейнальдо Руэды и некоторых игроков сборной неизвестно в свете предстоящего чемпионата мира.

После окончания матча игрок Аль-Райяна из Катара был разочарован выбыванием сборной Колумбии.

Во-первых, журналист Gol Caracol подчеркнул, что, несмотря на неудачу, Колумбия сократила 26-летнюю серию, не обыграв «Винотинто», Джеймс Родригес ответил резко.

В то время как тренер Рейнальдо Руэда также пожалел об исключении из чемпионата мира и покинул свой пост у руля сборной Колумбии.

Следует напомнить, что сборная Колумбии уже второй раз выбывает из чемпионата мира под командованием Рейнальдо Руэды после того, что произошло в квалификации к Германии 2006 года, где Руэда взял верх после ужасного старта в плей-офф, а также был на одно очко от плей-офф.

Национальная сборная Колумбии победила своего венесуэльского сверстника со счетом из двенадцати шагов Джеймса Родригеса за 45 минут после пропуска первого удара, который спас Уилькер Фаринес, но судья матча решил повторить пенальти, так как вратарь опередил время.

Однако победа была недостаточной, поскольку Перу победила Парагвай со счетом 2:0 в Лиме со счетами Джанлуки Лападулы и Йошимара Йотуна и, таким образом, сыграет свой последний шанс пройти в Катар 2022.

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