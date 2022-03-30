Она не была выполнена ни в 17 матчах, ни в одном: неудача сборной Колумбии в отношении Катара

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Colombia - Estadio Cachamay, Ciudad Guayana, Venezuela - March 29, 2022 Colombia's James Rodriguez celebrates scoring their first goal REUTERS/Manaure Quintero

Колумбия не заслужила поехать на чемпионат мира. Победа со счетом три к нулю над Боливией была всего лишь тряпкой теплой воды. Как только он сорвал серию из семи обязательств, не забив, Рейнальдо Руэда вернулся к тому же. Он повторил решения, которые всегда ставились под сомнение. Столкнувшись с необходимостью набрать три очка против Венесуэлы, он сделал выбор в пользу консервативной тактической схемы. Он никогда не понимал, что Уильям Тесильо лучше выступает в качестве центрального защитника, и не ценил универсальность Яиро Морено. Упрекаемый. У него закончился билет на чемпионат мира по его закону.

Против Венесуэлы не было известно, почему тренер предпочел Рафаэля Сантоса Борре Мигелю Анхелю Борхе. Это правда, что один играет за «Айнтрахт Франкфурт», а другой в «Юниоре» в Барранкилье, но тот, кто в команде Тибурона, хороший, но плохой, является кофейным стрелком в квалификации. Напротив, бывший нападающий Ривер Плейт продолжает не креститься голом в «Триколоре». Единственное, что он сгенерировал пенальти для Джеймса Родригеса, чтобы отправить мяч в заднюю часть сетки, когда первая часть обязательства была близка к завершению.

Виноват, однако, не только рулевой: как и в последних матчах, то есть в матчах, сыгранных после Кубка Америки — даже в том же соревновании — против Венесуэлы, игрокам было трудно определить. Это правда, Уилькер Фариньес летал не один раз, но если в анализе останется, что голов не было из-за вратарей соперников, то что могло быть причиной исключения, будет продолжаться: отрицательный ход без забитых мячей с несколькими прецедентами, два на самом деле, один из Парагвая и другие из Венесуэлы, худшие в квалификации.

Отдельного момента заслуживает Джеймс Родригес. Никто не сомневается в волшебстве ботинок «10», но их физическое состояние таково. Когда он вернулся к звонкам, после разрешения предполагаемых трений с Рейнальдо Руэдой, ему не удалось быть несбалансированным. Он не появлялся своим товарищам по команде в оборонительном отставании, чтобы помочь команде, равно как и не выполнял обычные между линиями, которые привели его в элиту и несколько раз пытался стрелять со средней дистанции.

Он только забил пенальти, и на самом деле ему помог VAR, который отменил первый сейв Фариньеса, выйдя из ворот. Стратег заметил это, и против «Ла Винотинто» он заменил его на 62-й минуте Хуаном Фернандо Кинтеро.

Аплодисменты Лучо Диасу, который помимо таланта отдал душу, то же самое для Синистерры, который в двух играх в качестве стартера показал большую честность, чем некоторые его товарищи по команде. Излишне говорить об Оспине: да, он провалился в матче против Перу в Барранкилье и для этого гола, по сути, Колумбия стала зависимой от других, но спасла сборную от не одного поражения.

Что дальше? Смена поколений, которую требует каждый выбор. Вероятно, от руки нового тренера — если Руэда начнет — такие референты, как Радамель Фалькао Гарсия и Хуан Гильермо Куадрадо, как и задача поиска новых талантов, как насчет Хорхе Карраскаля, Альфредо Морело, Ясера Асприльи...? Мы попробуем.

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