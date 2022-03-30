Густаво Альфаро произнес эйфорическую речь посреди поля после матча с Аргентиной: «Они были охотниками за невозможными утопиями»

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Ecuador v Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador - March 29, 2022 Ecuador coach Gustavo Alfaro reacts Pool via REUTERS/Dolores Ochoa

Густаво Альфаро вошел в историю Эквадора, квалифицировав команду на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, который станет четвертым участием Tri в самом высоком событии этого вида спорта (ранее он участвовал в Кореи-Японии 2002, Германии 2006 и Бразилии 2014). Его команда, которая запечатала свой билет за день до этого, завершила южноамериканскую квалификацию матчем 1 к 1 дома против Аргентины.

По окончании матча на стадионе «Монументаль» в Гуаякиле была устроена настоящая вечеринка. Бывший технический директор Boca y Huracán был главным героем, так как он одним из первых взял микрофон и зарисовал пламенную речь перед 60 000 человек, которые появились.

«Никто не верил в Эквадор, и сегодня он стоит и говорит миру о настоящем. Это начало чего-то очень важного. Мы будем бороться, чтобы сделать их счастливыми», - начал свой рассказ рафаэлино. А потом, добавил: «Я живу одним из самых счастливых моментов в своей жизни. Спасибо Эквадору за тепло». На равных с Альбичелесте Эквадор достиг 26 единиц и финишировал на четвертом месте, на два больше, чем Перу, который отправится в Утешительный раунд против победителя скрещивания между Австралией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Бывший тренер «Сан-Лоренцо» также воспользовался случаем, чтобы похвалить своих лидеров: «Спасибо им. Они архитекторы всего. Они могли поверить, потому что они взяли на себя управление многими командами, которые вошли в историю Эквадора, и мы воздали им должное на стене дома национальной сборной, где изображены те, кто сделал великую историю этого футбола. Сложность заключалась в том, что им пришлось повесить свою картину в историю. Для этого им нужно было поверить. Они верили с первого дня, они были колоны, терпеливы, настойчивы, но они были охотниками за невозможными утопиями, потому что никто не верил в Эквадор, и сегодня Эквадор стоит. Сегодня Эквадор говорит «подарок» миру! ».

«И, как они сказали, это начало чего-то очень важного. Задача — 17 миллионов человек. Мы - те, кто будет воплощать в жизнь волю и мечты страны, мы будем бороться за то, чтобы сделать ее счастливой, и если мы не сможем достичь того, чего хочет страна, мы уйдем из жизни, чтобы они почувствовали достоинство группы, которая чувствует себя отождествленной с флагом, щитом и национальным гимном. Как вы говорите в раздевалке: кто мы такие? Эквадор! И зачем мы здесь? Давайте победим! Давайте победим, Эквадор!» , заключил он.

Эквадор, который входит в корзину 4, а также Саудовская Аравия, Гана, Тунис, Камерун, победители утешительных матчей Конмебол, Азия, Океания и Конкакаф и победитель пересечения Шотландия-Украина/Уэльс, постараются превзойти свои лучшие результаты. В 2006 году в Германии он вышел в 1/8 финала (он был выведен из игры от Англии).

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