Федерико Гутьеррес о своем имени на карточке: «поставь меня, как хочешь, что, может быть, люди проголосуют за нас»

Кандидат от коалиции «Команда Колумбии» Федерико Гутьеррес сослался на споры, возникшие вокруг трейлера «Фико», с которым он появляется на первой карточке раунда, заменив его имя.

Заявление было сделано в эту среду, после встречи, которую он провел с представителями Консервативной партии, входящей в правую коалицию, которая избрала его кандидатом в президенты. Цель этой встречи заключалась в том, чтобы подтвердить поддержку боевиками партии кампании Федерико Гутьерреса в преддверии 29 мая.

Кандидат не стал объяснять, правильно или законно выставлять свою кандидатуру перед избирателями под псевдонимом, который ранее не использовался другим кандидат в президенты. На самом деле, он попытался охладить дискуссию следующим выражением:

Спровоцировав смех со стороны окружающих его журналистов и Дэвида Баргиля, консервативного конгрессмена, занявшего третье место в предкандидатском голосовании команды за Колумбию, Федерико Гутьеррес бросил вызов Регистратору, чтобы дать ему имя, которое лучше всего подходит им на карточке, так как он уверен, что все равно выиграет.

С другой стороны, правого кандидата спросили, пытается ли он сблизиться с Либеральной партией или Oxygen Green, как ранее ходили слухи. Федерико Гутьеррес заверил, что он открыт практически для любого политического сектора, который хочет присоединиться к нему.

Это будет Национальный избирательный совет (CNE), который решит, может ли кандидат в президенты от колумбийской команды Федерико Гутьеррес появиться под своим прозвищем «Фико» на карта первого раунда. Это было запрошено самим Национальным реестром гражданского состояния, когда он проконсультировался с избирательным органом о том, разрешено ли использование прицепа.

Запрос был сделан после того, как во вторник, 29 марта, стали известны позиции, которые различные кандидаты займут на карточке, которую колумбийцы внесут на выборах 29 мая.

Документ, обнародованный Секретарем, показывает, что кандидат от правоцентристов фигурирует как «Фико Гутьеррес», а не по его полному имени, и эта ситуация не осталась незамеченной несколькими гражданами, которые обратились за разъяснениями к органу, возглавляемому регистратором Александром Вегой.

По этой причине регистратор делегатов на выборах Николас Фарфан направил в CNE документ с просьбой прояснить несколько аспектов, связанных с именами, фотографиями и другой информацией, которую граждане увидят при голосовании в первом туре.

С другой стороны, Фарфан также просит организацию уточнить следующий вопрос: «Должны ли кандидаты быть идентифицированы со всеми их именами и фамилиями? Или, по их просьбе, они могут выбрать, будут ли они отображаться только с некоторыми именами и/или фамилиями?»

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