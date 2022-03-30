Правительство объявило о соглашении с перевозчиками об отмене забастовки и блокады дорог по всей стране

Глава кабинета министров Анибал Торрес заявил сегодня днем, что исполнительная власть достигла договоренностей с группами перевозчиков с целью отмены забастовки на национальном уровне . Эти заявления он сделал на пресс-конференции после проведения заседания Совета министров, где также объявил, что «никаких силовых мер не планируется» в отношении тех лиц, которые продолжают соблюдать безработицу в различных частях страны.

«Вчера (вторник, 29 марта) уже состоялась встреча, и было достигнуто соглашение с Национальным союзом перевозчиков и Конфедерацией перевозчиков Перу, которые обязались снять забастовку и не встать на рельсы . Но есть небольшие группы бескомпромиссных людей, которые продолжают эту меру», — сказал Торрес.

Среди согласованных пунктов премьер подчеркнул, что государство обязалось упростить и ускорить возврат налога на выборочное потребление (ISC), выплачиваемого перевозчикам (раньше он длился 70 дней, теперь - 30 дней). Возврат, пояснил он, будет осуществляться методом депозита на банковский счет. Эта мера также охватывает транспортные услуги для людей на региональном уровне.

Он добавил, что возврат также будет распространен на перевозчиков регулярных перевозок людей на региональном уровне. «Также была достигнута договоренность об учреждении внешнего долга в размере 100 миллионов долларов с Международным банком реконструкции и развития».

В другой момент на конференции он заявил, что рост топлива не только для Перу, «но и для остального мира, и что это связано с войной между Россией и Украиной, которая привела к росту цен на нефть и топливо в целом».

РОСТ ЦЕН НА БАЗОВУЮ КОРЗИНУ

Что касается повышения цен на продукты в базовой корзине, то руководитель аппарата отметил, что это связано с повышением цены на нефть вторжение России в Украину.

«В нашей стране наблюдается рост этих предметов первой необходимости, как и во всем мире. Не из-за внутренних факторов, а из-за внешних факторов, таких как война между Россией и Украиной», - сказал он прессе.

«Мы принимаем внутренние меры по сокращению топлива, но мы не можем вмешиваться в рынок. Как кто-то предполагает, мы не можем по закону снижать цены, потому что в такой экономической системе, как наша, которая является социальной рыночной экономикой, Конституция этого не позволяет, и это создало бы правовую неопределенность», - продолжил он.

В этом смысле он рекомендовал населению потреблять продукты питания, цены на которые не растут из-за внешних конфликтов, такие как рыба. «Цены на одни продукты растут, но в свою очередь падают на другие, например, цены на курятину растут, но цена на рыбу, особенно ставриду, падает. Мы должны привыкнуть к потреблению и тех морских продуктов, которые наше море может нам обеспечить», - сказал он.

Наконец, он вновь призвал к единству всех ветвей государственной власти для совместной работы по решению наших проблем. «Политическая стабильность порождает экономическую нестабильность. У нас много проблем, мы постоянно путешествуем по стране, и население говорит нам: «У нас нет воды, нет сточных вод, нет путей, тротуаров, нет электричества, школ не хватает, больниц не хватает». должны все согласиться здесь, чтобы иметь возможность удовлетворить потребности, которые сейчас есть в стране, с ценами на предметы первой необходимости», - заключил он.

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