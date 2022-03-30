Европа начала просить своих граждан потреблять меньше энергии перед лицом газового конфликта с Россией

FOTO DE ARCHIVO: Tubos de gas natural impresos en 3D sobre banderas de la UE y Rusia en esta ilustración tomada el 31 de enero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/

Опасения кризиса поставок российского газа заставили некоторые европейские страны в среду попросить своих граждан потреблять меньше энергии.

Несмотря на то, что цены на энергоносители стремительно росли в течение нескольких месяцев, а поставки ограничены, большинство правительств избегают шагов, которые, как они опасаются, могут оказаться непопулярными, но перед лицом растущих опасений, что Россия может отключить краны, сообщения в некоторых столицах начинают меняться.

«Каждый киловатт-час на счету», - заявил в среду министр экономики Германии Роберт Хабек, объявив «раннее предупреждение» о возможной чрезвычайной ситуации с поставками газа.

Международное энергетическое агентство (МЭА), которое базируется в Париже, заявило, что, когда они находятся в больших масштабах, небольшие поведенческие изменения могут значительно снизить спрос на нефть и газ.

По его оценкам, снижение термостатов зданий Европейского союза на 2 градуса Цельсия позволит сэкономить 20 миллиардов кубометров газа, что эквивалентно примерно 28 миллиардам долларов в текущих ценах.

Снижение спроса может уменьшить влияние любого кризиса предложения, если Россия сократит экспорт (REUTERS/Johanna Geron)

Это 13% от 155 миллиардов кубометров, которые 27 стран ежегодно покупают у России, что, в свою очередь, составляет 40% от общего потребления газа ЕС.

Голландское правительство последовало за Германией в среду, заявив, что в эти выходные начнет кампанию, призывающую граждан и компании использовать меньше газа, в то время как французский регулятор призвал граждан попытаться коллективно сократить потребление газа.

Симона Тальяпьетра, член аналитического центра Брейгеля, заявила, что правительства должны были несколько месяцев назад призвать граждан сократить потребление энергии, чтобы помочь справиться с кризисом поставок, но политики сопротивлялись, потому что это послание «пахнет строгой экономией».

«Каждый триллион кубометров газа, который мы не потребляем, важен. Этот газ очень дорогой, и мы должны начать заполнять резервуары к следующей зиме», - сказал он.

Вместо того, чтобы просить потребителей сократить потребление энергии, правительства до сих пор в основном искали способы ограничения счетов за коммунальные услуги и поиска альтернативных источников топлива.

Швеция, Франция, Италия, Германия и Великобритания также объявили о мерах по снижению бензина в этом месяце после того, как сырая нефть достигла самой высокой цены с 2008 года, что вызвало критику со стороны активистов, которые утверждают, что эти меры являются субсидиями на ископаемое топливо.

Но с тех пор, как Россия вторглась в Украину в прошлом месяце, Брюссель намерен сократить импорт российского газа из ЕС на две трети в этом году и прекратить его использование к 2027 году.

Месторождение природного газа в Германии (REUTERS/Фабиан Биммер)

Сокращение спроса может уменьшить влияние любого кризиса предложения, если Россия сократит экспорт, что стало серьезной проблемой после того, как Москва заявила на прошлой неделе, что страны должны начать платить за газ в рублях.

Подробный план ЕС по утилизации российского ископаемого топлива запланирован на май, но проект, опубликованный в этом месяце, показал, что Брюссель увеличит импорт нероссийского газа, быстрее расширит возобновляемые источники энергии, заменит миллионы газовых котлов на тепловые насосы и отремонтирует здания, чтобы потреблять меньше энергии.

Однако эти решения потребуют времени, и Европейская комиссия уже предположила, что потребители могут помочь немедленно снизить спрос.

«Их решения о количестве потребляемой энергии определяют силу нашей реакции на Россию», — заявил глава климатической политики ЕС Франс Тиммерманс.

Временное сокращение спроса также поможет странам накапливать газ к предстоящей зиме и послужит пластырем при обеспечении долгосрочных вариантов замены российского топлива, таких как строительство ветряных и солнечных электростанций, ремонт зданий или получение большего количества нерусского газа.

(С информацией от Reuters)

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