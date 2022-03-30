Энрике Гальван Очоа загорел в честь празднования Ялицы Апарисио в Международный день домашних работников

Энрике Гальван Очоа - известный бизнес-аналитик, который в социальных сетях продемонстрировал свою близость к политическому проекту президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), самоописанному как Четвертая трансформация (IV квартал).

Однако 29 марта он был вовлечен в полемику на платформе Twitter из-за комментария, который был заклеймен «паршивый» или «динозавр», в адрес мексиканца Ялицы Апарисио.

Эксперт напомнил, что 30 марта отмечается Международный день домашней прислуги, поэтому он решил отпраздновать актрису и педагог, потому что, как он отметил, ни одна из них «не справилась так хорошо», как главный герой фильма «Рома».

«30 марта отмечается Международный день домашней прислуги. Никто, кстати, не справился так хорошо, как Ялица Апарисио. Предстоит пройти долгий путь, прежде чем они получат статус занятости, как в США или Европе», — сказал Гальван Очоа.

Это сообщение сопровождалось ссылкой, перенаправленной на его колонку, опубликованную в газете La Jornada, в которой он посвятил раздел, посвященный тому, что он опубликовал в своих социальных сетях и озаглавил его как Нет сегодня сына Ялица.

(Фото: твиттер)

В этом разделе он заверил, что 2,3 миллиона занятого населения (4%) выполняют оплачиваемую домашнюю работу в течение 30 часов в неделю с зарплатой примерно 38 песо в час. Кроме того, он повторил некоторые характеристики этого сектора, такие как его возраст и уровень школьного образования.

Чтобы закрыть этот раздел своего текста, бизнес-аналитик подтвердил позицию, которую он написал в своем твите, и заявил, что Мексике в этом вопросе «нужно идти» по тому же пути, по которому пошли другие страны, чтобы благоприятствовать домашним работникам.

«Никто, кстати, не справился так хорошо, как Ялица Апарисио. Предстоит пройти долгий путь, прежде чем они получат статус занятости, как в США или Европе», - сказал он.

Сразу же пользователи Twitter пожаловались на этот комментарий, по их словам, «неуместно» в адрес мексиканской актрисы. Влиятельный человек Джеззини назвал Энрике Гальвана «динозавром», потому что у него был «воздух в мозгу».

«А когда отмечается День динозавров? что, кстати, никто не сделал так хорошо, как вы, живя за пределами Парка Юрского периода и имея аккаунт в Twitter, чтобы показать всему миру, что у них в мозгах воздух», - написал он.

Чумел Торрес присоединился к комментариям против Гальвана Очоа (Фото: Twitter)

Другие напомнили, что Апарисио имеет образовательную степень бакалавра образования. Они также указали, что, предположительно, в ее послании говорилось о роли, которую Ялица сыграла в Риме, роли домашней прислуги, однако они попросили ее отделить художника от своего искусства.

«Сэр, Ялица — актриса, которая сыграла роль домработницы. Если вы знаете, что работа актеров состоит в том, чтобы представлять разных людей или это просто имб*цил? », — заявили пользователи сети.

Chumel Torres, ведущий программы El Pulso de la República, также присоединился к вопросам и поделился публикацией кратким сообщением с скорбящим эмодзи: «Он этого не сделал», что в переводе на испанский означает «Он этого не делал».

Наконец, они пометили учетную запись Национального совета по предотвращению дискриминации (Conapred), чтобы ответить на возможный дискриминационный комментарий, хотя агентство ответило только контактными номерами и электронными письмами, чтобы подать соответствующую жалобу.

До сих пор Ялица Апарисио не высказался за этот комментарий, а Гальван Очоа, несмотря на просьбы, не отозвал публикацию своего профиля.

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