Через восемь месяцев после приостановления работы парламента президент Туниса распустил его

El presidente tunecino, Kais Said, anunció hoy que el Parlamento seguirá suspendido hasta las elecciones legislativas anticipadas del 17 de diciembre de 2022, lo que significa su disolución de facto, mientras que el 25 de julio se llevará a cabo un referéndum sobre las reformas constitucionales propuestas por la ciudadanía con el fin de "recuperar su soberanía". EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

Президент Туниса Кейс Саид объявил в среду о роспуске парламента через восемь месяцев после того, как он «временно» приостановил его для передачи всех полномочий в июле 2021 года.

Саид сделал это заявление на заседании Совета национальной безопасности, на котором он председательствует, спустя несколько часов после того, как депутаты организовали виртуальную сессию парламента, несмотря на приостановку, на которой они проголосовали за отмену исключительных мер, принятых с тех пор президентом.

В этом случае участвовали 116 из 217 депутатов, и министр юстиции Лейла Джаффель охарактеризовала это как «сговор» против государственной безопасности, и поэтому распорядилась начать расследование в отношении причастных к этому лиц.

Среди принятых указов - отставка премьер-министра Хишема Мечичи и назначение его преемника Неджлы Будена; приостановление действия почти всей конституции 2014 года и роспуск Высшего судебного совета (ВСМ) и его замена «временным» органом.

Протест против президента Кейса Саида (REUTERS/Зубейр Суисси)

«Те, кто пытается напасть на государство или вести внутренние боевые действия, должны столкнуться с институтами и полномочиями, которые отвлекут их от своих целей», - предупредил лидер в эту субботу, узнав об инициативе парламента, который планирует провести вторую сессию 2 апреля для изучения политических, экономическое и социальное положение.

«Сегодня, в этот исторический момент, я объявляю о роспуске Ассамблеи народных представителей для сохранения государства и его института и сохранения тунисского народа», — заявил Саид в видеоролике, опубликованном президентом.

Со своей стороны, мощный центральный профсоюзный профсоюз УГТТ, который поддерживает исключительные меры президента, также отверг эту встречу и обвинил парламентариев в том, что они «ведут страну к конфликту и политическому расколу».

Нуреддин Табуби, генеральный секретарь профсоюза трудящихся Туниса (UGTT) (REUTERS/Zoubeir Souissi)

В совместном заявлении, опубликованном в эту субботу, в общей сложности 27 депутатов от различных парламентских групп призвали членов полуцикла выполнить свои обязанности и содействовать национальному диалогу между различными национальными субъектами, который приведет страну к скорейшему законодательному и президентскому выборы.

После нескольких месяцев политической блокады Саид, избранный в конце 2019 года, вступил в полную силу 25 июля после смещения премьер-министра и приостановления работы парламента, в котором доминирует вдохновленная исламистами партия «Эннахда».

Обладая всеми полномочиями, президент может издавать законы декретами, председательствовать в Совете министров и вносить поправки в законы.

Депутаты, включая представителей Эннахды и независимых депутатов, призвали в ходе сессии организовать досрочные парламентские и президентские выборы для преодоления политического и социально-экономического кризиса.

Согласно дорожной карте, объявленной Саидом в конце года, страна должна будет провести конституционный референдум 25 июля - первый в истории страны - и законодательный референдум, ожидаемый 17 декабря.

(С информацией от AFP и EFE)

Продолжайте читать: