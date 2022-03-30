Пасха: узнайте, что такое пасхальный тридуум и каково его происхождение

Страстная неделя имеет чисто религиозное происхождение и полна энтузиазма. В случае слова тридуум оно также связано с религией и особенно с католической религией и относится к подготовке, то есть приказу до события или события специального или желаемого.

Например, в религиозной сфере мы понимаем, что перед праздником и поклонением святому люди должны подготовиться заранее (точнее, за три). Подготовка также может быть духовной и умственной.

ТРИДУО ПАСКУАЛЬ

Конкретное значение пасхального тридуума заключается в трех днях подготовки к празднику Пасхи. Их понимают в четверг, пятницу и субботу Страстной недели, потому что давайте вспомним, что воскресенье — это день, в который Иисус воскрес, согласно католической церкви. В случае Библии в ней указано, что Христос воскрес на третий день, но в ней не указан день как таковой.

ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАСКУАЛЬ TRIDUUM

В случае нового календаря и в литургических нормах для Страстной недели подход отличается. Тридуум - это новое начало литургического года, поскольку это день его воскрешения, то есть день, когда все рождается заново, а также возможности, с момента восстановления жизни.

После этого подразумевается, что срок действия тридуума продлевается. Это объединение пасхального праздника в большей степени соответствует духу Нового Завета и раннехристианской традиции.

Сам Христос, когда он намекал на свою страсть и смерть, никогда не отделял их от своего воскресения. В Евангелии среды второй недели Великого поста (Mt 20:17-28) он говорит о них вместе: «Они осудят его на смерть и передадут язычникам, чтобы они издевались над ним, пороли и распяли его, и на третий день он воскреснет снова».

Миланский епископ в одной из своих трудов называет три священных дня (triduum illud sacrum) тремя днями, в которые он страдал, были в гробнице и снова поднялся, три дня, на которые он ссылался, когда сказал: «Разрушьте этот храм, и через три дня я его перестрою».

Святой Августин в одном из своих писем называет их «тремя самыми священными днями распятия, погребения и воскресения Христа».

Те три дня, которые начинаются с вечерней месса Великого четверга и заканчиваются молитвой накануне В воскресенье на Пасху они образуют единое целое, следует рассматривать как таковые.

ПАСХА НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ

Короче говоря, христианская Пасха по сути состоит из трехдневного празднования, которое включает в себя самые болезненные дни тела и души и самые яркие грани Христа.

Различные фазы пасхальной тайны простираются на протяжении трех дней, как в триптихе: каждая из трех картин иллюстрирует часть сцена, но в итоге все вместе они образуют единый факт. Каждая картина сама по себе завершена, но ее нужно рассматривать по отношению к двум другим.

Пятница, как и Великая суббота, официально не является частью Великого поста. Согласно новому календарю, Великий пост начинается в Пепельную среду и заканчивается в Великий четверг, исключая месса из Вечери Господней. Пятница и суббота Страстной недели — это не последние два дня Великого поста, а первые два дня «святого тридуума».

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