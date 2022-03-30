Пасха 2022 года: какие дни отпуска для мексиканцев

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 06MARZO2020.- Playa Balandra fue elegida como un destino que va a dar de hablar en el 2020 según el portal de viajes TripAdvisor, mismo que reconoce su belleza, la define como una playa de oleaje tranquilo y paisaje con formaciones rocosas, con poca profundidad del mar, además de aguas cristalinas, y alejada de la zona hotelera. La playa considerada como una de las más bonitas de México cuenta como elemento principal con una piedra conocida como “el hongo”, la cual se ha convertido un icono de la ciudad. La llegada de turistas durante los últimos años se ha incrementado 600 por ciento, por lo que ahora las autoridades alistan un plan de ordenamiento por tratarse de un sitio de Protección de Flora y Fauna, de acuerdo a un decreto federal emitido en noviembre del 2012. FOTO: OMAR MARTÍNEZ/ CUARTOSCURO.COM

Являются ли четверг и Страстная пятница обязательными днями отдыха? Это один из вопросов, который люди часто задают себе во время Страстной недели, религиозного периода, который некоторые верующие в Мексике принимают во внимание.

Студентам предоставляются каникулы продолжительностью более 9 дней, однако для работающих в стране это не так. Далее мы объясним, когда дни считаются отдыхом для рабочих и студентов.

Прежде всего, необходимо помнить, что праздничные дни устанавливаются как официальные перерывы в стране, то есть и сотрудники, и студенты должны прекратить свою деятельность в течение указанной даты.

Религиозные мероприятия проводятся в Мексике во время Страстной недели. EFE/Хосе Мендес

Хотя праздники не считаются обязательными; однако в некоторых учреждениях они предоставляют их своим работникам по случаю особых праздников, таких как четверг и Страстная пятница или День мертвых.

Когда праздник?

Студенты смогут взять этот отпуск с понедельника 11 апреля до пятницы 22 того же месяца. Таким образом, учителя и студенты вернутся в свои классы до понедельника, 25 апреля, сообщает Министерство народного образования (SEP).

Какие святые дни?

*Четверг, 14 апреля 2022 г.

*Пятница, 15 апреля.

В этом смысле вышеупомянутые дни Страстной недели не считаются обязательными, а являются датами отпуска и предоставляются только в компаниях, которые определяют его для своих работников.

Некоторые люди веселятся на пляжах Канкуна. (Фото: Reuters)

Согласно Федеральному закону о труде, все работники могут пользоваться некоторыми официальными датами отдыха, то есть праздниками.

Какие праздники?

— 1 января (Новый год).

-Первый понедельник февраля (День Конституции Мексики).

-Третий понедельник марта (к рождению Бенито Хуареса).

— 1 мая (День труда).

-16 сентября (День независимости Мексики).

-Третий понедельник ноября (празднование мексиканской революции).

— 1 декабря каждые шесть лет, когда это соответствует передаче федеральной исполнительной власти.

-25 декабря (празднование Рождества).

Какой период Пасхи 2022?

Мы должны помнить, что в этом году Страстная неделя проходит с воскресенья 10 апреля по субботу 16 апреля того же месяца. Для католического населения Страстная неделя отмечает страсть, смерть и воскресение Христа, поэтому некоторые люди участвуют в мероприятиях, связанных с этим предметом, и занятия приостанавливаются.

Страстная неделя — это часть Великого поста. Это период, когда несколько человек участвуют в богослужениях. Согласно данным, он начинается в Вербное воскресенье и заканчивается в Воскресение.

За это время десятки людей пользуются возможностью отправиться в отпуск или провести хотя бы выходные, посетив другой штат или район отдыха, в зависимости от обстоятельств.

Граждане предпочитают посещать пляжные или деревенские районы. Это туристические направления в природных регионах, идеально подходящие для отдыха или места с невероятными пляжи для купания, серфинга, снорклинга, а также общения с дельфинами.

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