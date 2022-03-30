Пасха 2022 года: какие дни отпуска для мексиканцев

Являются ли четверг и Страстная пятница обязательными днями отдыха? Это один из вопросов, который люди часто задают себе во время Страстной недели, религиозного периода, который некоторые верующие в Мексике принимают во внимание.
Студентам предоставляются каникулы продолжительностью более 9 дней, однако для работающих в стране это не так. Далее мы объясним, когда дни считаются отдыхом для рабочих и студентов.
Прежде всего, необходимо помнить, что праздничные дни устанавливаются как официальные перерывы в стране, то есть и сотрудники, и студенты должны прекратить свою деятельность в течение указанной даты.
Хотя праздники не считаются обязательными; однако в некоторых учреждениях они предоставляют их своим работникам по случаю особых праздников, таких как четверг и Страстная пятница или День мертвых.
Когда праздник?
Студенты смогут взять этот отпуск с понедельника 11 апреля до пятницы 22 того же месяца. Таким образом, учителя и студенты вернутся в свои классы до понедельника, 25 апреля, сообщает Министерство народного образования (SEP).
Какие святые дни?
*Четверг, 14 апреля 2022 г.
*Пятница, 15 апреля.
В этом смысле вышеупомянутые дни Страстной недели не считаются обязательными, а являются датами отпуска и предоставляются только в компаниях, которые определяют его для своих работников.
Согласно Федеральному закону о труде, все работники могут пользоваться некоторыми официальными датами отдыха, то есть праздниками.
Какие праздники?
— 1 января (Новый год).
-Первый понедельник февраля (День Конституции Мексики).
-Третий понедельник марта (к рождению Бенито Хуареса).
— 1 мая (День труда).
-16 сентября (День независимости Мексики).
-Третий понедельник ноября (празднование мексиканской революции).
— 1 декабря каждые шесть лет, когда это соответствует передаче федеральной исполнительной власти.
-25 декабря (празднование Рождества).
Какой период Пасхи 2022?
Мы должны помнить, что в этом году Страстная неделя проходит с воскресенья 10 апреля по субботу 16 апреля того же месяца. Для католического населения Страстная неделя отмечает страсть, смерть и воскресение Христа, поэтому некоторые люди участвуют в мероприятиях, связанных с этим предметом, и занятия приостанавливаются.
Страстная неделя — это часть Великого поста. Это период, когда несколько человек участвуют в богослужениях. Согласно данным, он начинается в Вербное воскресенье и заканчивается в Воскресение.
За это время десятки людей пользуются возможностью отправиться в отпуск или провести хотя бы выходные, посетив другой штат или район отдыха, в зависимости от обстоятельств.
Граждане предпочитают посещать пляжные или деревенские районы. Это туристические направления в природных регионах, идеально подходящие для отдыха или места с невероятными пляжи для купания, серфинга, снорклинга, а также общения с дельфинами.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ