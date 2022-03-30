Достойная смерть без страданий: дебаты, которые привлекают Movimiento Ciudadano в мексиканскую политику

Парламентская дискуссия о продвижении новых прав человека и индивидуальных гарантий подняла свой уровень в Мексике, потому что при обсуждении отказа от военной службы по соображениям совести и легализации абортов в республике Movimiento Ciudadano (MC) привлекло внимание к повестке дня достойной смерти без страданий, это в силу обеспечения максимально возможного благополучия граждан в критических медицинских ситуациях, где сфера современной науки превышена.

Именно в этот момент Infobae Mexico связалась с Соломоном Черторивски, секретарем Комиссии по здравоохранению Палаты депутатов и членом оранжевой скамьи, поскольку он является одним из основных инициаторов этой инициативы, и благодаря полученным ответам на эту тему проводится широкая, глубокая и противоречивая дискуссия.

Исходя из того, что эта инициатива задумана в современном мире, Черторивский Вольденберг предположил, что есть «вопросы, которые раньше казались табу», но которые на самом деле касаются новой реальности и, следовательно, должны обсуждаться. «Когда вы говорите об эвтаназии или когда вы говорите об ассистированной смерти, действительно возникают большие споры, но разговор о достойной и безболезненной смерти предполагает много дискуссий», - сказал он в ходе беседы со СМИ.

Чтобы развить этот постулат, депутат отметил, что, например, для принятия такого решения необходимо рассмотреть вопрос о паллиативной помощи. «Если вы хотите принять решение об окончании жизни, индивидуальное решение без давления и сделать это всеми способами, это решение не может быть принято с болью, потому что оно предвзято». В этом смысле паллиативная помощь должна быть частью полной интеграции мексиканской системы социального обеспечения.

Это означает, что решимость достойно покончить с жизнью должна быть сделана до того, как разрушительные последствия для здоровья будут очень серьезными, а когда паллиативной помощи уже недостаточно, может быть кто-то, кто сопровождает пациента в его боли и несет ответственность за исполнение его ожидаемой воли. . В этой связи он напомнил, что аналогичное законодательство уже существует в местных органах власти, например в Мехико.

Именно здесь начинается законодательная работа, потому что после того, как будет установлена возможность осуществления этого права, должен быть разработан специальный протокол, обеспечивающий определенность действий, предпринимаемых после возбуждения подобных дел. «Должно быть ясно, что это происходит в правильных условиях, без давления со стороны кого-либо, что у вас есть идеальная информация и понимание того, что вы ищете и чего хотите».

Мексиканское законодательство нацелено на достойную смерть (Фото: EFE/Martin Divisek)

Соломон Черторивский отметил, что в странах, где этот тип политики уже законодательно закреплен, протоколы авторизации состоят из серии интервью с самим медицинским и сестринским персоналом о пациенте, в которых, в частности, рассматривается причина принятия решения и в пространстве, часто коллегиальном, делается вывод о том, что на самом деле решение не принимается под принуждением в какой бы то ни было форме. Кроме того, он отметил, что в странах, где законодательство не очень ясное, требуются судебные полномочия, как в Колумбии.

В этой связи он вновь заявил, что законы о достойной смерти не предусматривают применения этой меры к молодым, здоровым людям с полными способностями; однако она также открывает дверь для обсуждения вопроса о психическом здоровье, по этой причине он подчеркнул важность того, чтобы перед принятием законодательства консультационные форумы в котором принимают участие различные аналитики, специализирующиеся в этой области, и на основе представленных идей и достигнутого обобщения осуществляют разработку закона.

Законодательство должно быть достаточным и основываться на глубоком и вдумчивом обсуждении (Фото: EFE/Marcial Guillén)

Он сказал, что предложение, которое планируется представить, будет достойным выходом, когда это случаи неизлечимых заболеваний, без возможности улучшения или излечения, и когда боль невыносима. И, как только это будет одобрено, система общественного здравоохранения будет заниматься обеспечением доступа к этому праву, поэтому большое внимание будет уделяться обучению, информации и построению другой культуры в отношении концепции этой индивидуальной свободы, которая варьируется от «свободного развития личности» к возможности окончания срока службы».

Наконец, Черторивский Вольденберг сказал, размышляя над этой темой, что со временем «мы собираемся сделать гораздо больше людей, у которых рак, сердечно-сосудистое событие», что необходимо понять, и обществу было бы очень удобно говорить об этих вещах раньше времени.

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