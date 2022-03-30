Конгресс обсудит вотум недоверия министру здравоохранения в этот четверг

Хотя второе ходатайство о вакансии в отношении президента Педро Кастильо было отклонено, Конгресс по-прежнему нацелен на различных членов исполнительной власти, включая Министр здравоохранения Эрнан Кондори. Заголовок под вопросом является главным героем вотума недоверия, который будет обсуждаться на пленарном заседании в этот четверг, 31 марта, с 9:00 утра, после допроса менее двух недель назад.

В то время как Кондори ответил на интерпеляторное заявление о своей карьере и управлении, часть оппозиции в Конгрессе не была удовлетворена и заручилась 33 подписями, необходимыми для начала процесса, с которым он сталкивается сегодня. За последние несколько дней министр здравоохранения подвергался критике за медленный прогресс в процессе вакцинации и предполагаемую возможность того, что несколько партий вакцин будут испорчены из-за низкой посещаемости гражданами центров вакцинации.

«Эрнан Кондори Мачадо также не продемонстрировал способности занимать должность. Таким образом, из обзора резюме и опыта управления общественным здравоохранением видно, что министр здравоохранения был назначен региональным директором здравоохранения в Хунине 2 января 2020 года и оставался на этом посту до 8 января того же года. По этому поводу он был отстранен от должности из-за отсутствия пригодности для занятия должности», - говорится в ходатайстве против него.

В документе также напоминаются вопросы о продвижении продукта, эффективность которого не была научно доказана. Кроме того, на пресс-конференции он заверил, что продукт был одобрен FDA, когда организация не выпустила никакого заявления по этому вопросу и даже не начала расследование характеристик продукта.

«Г-н Эрнан Юри Кондори Мачадо в одежде врача сообщил потенциальным потребителям, что покупка и потребление продукта будет способствовать улучшению их здоровья, тем самым дав сообщение, которое якобы вводит в заблуждение», - говорится в ходатайстве.

ПРОТИВОРЕЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Поскольку в Перу еще официально не завершилась третья волна инфекций, официальные и внешние голоса здравоохранения продолжают подчеркивать важность обращения населения в центры вакцинации для получения доз, необходимых для борьбы с вирусом COVID-19; однако во время администрации Кондори поток посещений вакцинация заметно снизилась.

«Дело в том, что, поскольку случаев смерти больше нет, вы не видите черные мешки с телами этих пациентов на улицах из-за болезни, которая оплакивала страну. Как вы уже не можете видеть, люди также не понимают, что эта болезнь не исчезла, поэтому у нас пункты вакцинации практически пусты», - была фраза, которой министр попытался оправдать отсутствие граждан в прививках.

В начале марта глава отдела иммунизации Министерства здравоохранения объявила о своем уходе с поста из-за бесхозяйственности Эрнана Кондори. «Было крайне необходимо, чтобы структурная организация функционировала, где есть фундаментальная характеристика, которая заключается в том, что технический элемент, который мы определенно видели ухудшился в последние недели. Это ставит под угрозу деятельность стратегии иммунизации, являясь основной мерой специальной защиты от COVID-19», - заявил уходящий в отставку чиновник для прессы. Кроме того, он отметил, что его команда не была принята во внимание при принятии важных решений о процессе вакцинации.

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