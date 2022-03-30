Конгресс: законопроект предусматривает назначение омбудсмена и магистратов ТС на всенародных выборах

Еще раз выборы омбудсмена и судей Конституционный суд вынесен на обсуждение, на этот раз законопроект 1534/2021-CR, представленный членом Демократическая Перу, Гильермо Бермехо. Конгрессмен предлагает вышеуказанным властям занять свои должности после всенародных выборов, поскольку «был порожден ряд нарушений, которые ставят под сомнение легитимность и пригодность членов Конгресс Республики», которые в настоящее время выбирают вышеуказанные органы власти.

В представленном документе говорится о важности ТС в отношении Политической конституции и Управления омбудсмена в борьбе за уважение прав человека в нашей стране. «... Ожидается, что судьи Конституционного суда и омбудсмен, помимо серьезной подготовки в различных областях права, будут обладать навыками, которые позволят им защищать основные права. Поэтому их выбор нельзя оставлять на усмотрение политического органа, где интересы и власть часто сходятся», — отмечается в пояснительной записке проекта.

Бермехо перечисляет нарушения, выявленные в процессе отбора магистратов, которые были в центре внимания прессы из-за различных вопросов как о процессе, так и о кандидатах. «Обращение к гражданам ни в коей мере не является незаконным актом, поскольку оно является первоначальным правом принимать решения по основным вопросам, представляющим общественный интерес», — говорит автор предложения.

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Законопроект направлен на изменение статей 161 и 201 Политической конституции Перу. Таким образом, предлагается, чтобы омбудсмен пользовался тем же иммунитетом и теми же прерогативами, что и конгрессмены. Кроме того, в нем уточнено, что для назначения на должность они должны достичь тридцатипятилетнего возраста и быть адвокатом. К судьям ТК следует добавить, что к ним предъявляются те же требования, которые необходимы для членства в Верховном суде. «Судьи или прокуроры, которые не покинули свой пост на год вперед, не могут быть избраны судьями Конституционного суда», - говорится в документе.

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«Таким образом, совершенно законно гарантировать, что выборы судей ТС и омбудсмена являются прямым выражением воли народа, тем самым повышая легитимность этого класса должностных лиц. Кроме того, такой способ избрания позволил бы избранным государственным должностным лицам не привлекаться к ответственности перед какой-либо государственной властью или быть материально подчиненными замыслам строго политического органа, такого как Конгресс Республики», - заверяет Бермехо в своем проекте.

Предложение оставляет на усмотрение органов, составляющих избирательную систему, регулирование процедуры всенародного избрания на соответствующие должности, но дает понять, что «любые нормативные положения, противоречащие существенному содержанию этой конституционной реформы, должны быть немедленно отменены».

Напомним, что сегодня, 30 марта, начинается этап личных собеседований с кандидатами в судьи ТС Специальной комиссией по отбору кандидатов, подходящих для избрания судей Конституционного суда. Этот этап процесса начинается с 26 заявителей, которые ответят на вопросы конгрессмена Зелады, который является председателем комиссии, Хорхе Монтойя. Народного обновления, который был избран вице-президентом, и Уилмар Элера, который является секретарем.

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