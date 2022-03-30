Контрольная служба предупреждает, что внедрение PAE не началось в 11 территориальных образованиях

Спустя более двух месяцев после начала учебного года в Колумбии 11 сертифицированных территориальных единиц (ETC), расположенных в девяти департаментах страны, еще не приступили к реализации Программы школьного питания (PAE). Управление генерального контролера Республики и министерство национального образования (MEN) отмечают, что отказ от школьного питания в этих местах затронет около миллиона детей.

Затронуты CTE в Буэнавентуре, Какете, Сесаре, Кордове, Кукуте, Магдалене, Нейве, Питалито, Санта-Марте, Синселехо и Сукре. Средняя задержка транзакции составляет от 70 до 56 рабочих дней.

Кроме того, Управление Контролера отмечает, что в пяти сертифицированных территориальных образованиях, хотя они и сообщили о начале операций, они не функционируют на 100%. Это происходит в следующих пяти департаментах:

Антиокия: в 16 муниципалитетах процесс заключения контрактов был объявлен безвыходным.

Каука: основал PAE коренного населения, но большинство PAE все еще находится в процессе заключения контрактов.

Чоко: PAE начала свою деятельность в 26 из 29 муниципалитетов, а PAE коренных народов начала свою деятельность по двум из трех контрактов.

Cundinamarca: запустила PAE для 104 373 бенефициаров. В процессе заключения контракта с PAE для 93 617 бенефициаров Департамента.

Бояка: сообщение о бездействии в муниципалитетах Гачантива, Пахарито, Виракача, Рамирики, Тибана, Бояка, Паес и Ла-Капилья.

Управление контролера указало, что в январе и феврале группа из организации посетила 150 государственных школ, где проводится PAE, и в течение года было подтверждено, что 34% выборки не предоставляли PAE в день посещения.

Кроме того, было доказано, что существует значительное ухудшение состояния инфраструктуры, необходимой для внедрения PAE, а также отсутствие кухонной посуды в большинстве учебных заведений. 16% школ не имеют кухни, 26% не имеют складских помещений, 15% не имеют столовой и 22% не имеют места для охлаждения продуктов питания.

Что усугубляет ситуацию, в некоторых учреждениях гигиеническая ситуация не самая лучшая. Это привело к тому, что на сегодняшний день в 10 школах, расположенных в Бояке, Мете, Антиокии и Кундинамарке, были представлены предупреждения о качестве и безопасности здоровья в связи со вспышками САР (болезней пищевого происхождения) в рационах ПАЕ.

В связи с этой ситуацией, помимо предупреждения Управления Контролера, Генеральная прокуратура также приняла решение и заверила, что она возбуждает судебные иски против некоторых местных органов власти, где PAE не продвинулась вперед. Так, опекунство было подано против мухафаз Чоко, Гуавьяре и Сукре; мэров Нейвы и Синселехо, а также муниципалитетов Сан-Пабло-де-Борбур, Ла-Капилья, Отанче, Ла-Виктория, Кипама и Пауна-ин-Бояка.

Кроме того, в 2022 году предварительные расследования были открыты для правительства Кордовы; муниципалитетов Сампуэс, Чалан, Ковеньяс, Морроа, Лос-Пальмитос, Коросаль и Сантьяго-де-Толу, принадлежащих департаменту Сукре, а также Буэнавентура и Санта-Марта.

Со своей стороны, Управление Контролера заверяет, что будет продолжать осуществлять это специальное наблюдение за PAE в течение оставшейся части 2022 года через Управление контролера-делегата по участию граждан и управлению департаментами по всей стране с своевременными ежемесячными отчетами.

«Из Управления Генерального контролера Республики и в соответствии с проводимым специальным последующим мероприятием мы призываем территориальные образования присутствовать, заключать контракты и организовывать оборудование для выполнения PAE, поскольку необходимо иметь в виду, что сектор образования является одним из Секторы с наибольшим социальным воздействием в Подавляющее большинство государственного управления и PAE финансируется за счет средств из Общего бюджета страны, Общей системы участия и Общей системы роялти, которые подлежат надзору со стороны этого наблюдателя», - сказал Пинеда.

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