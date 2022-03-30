Coldplay в Мексике: Крис Мартин пообещал исполнить песню Хуана Габриэля на предстоящих концертах

ZAPOPAN, JALISCO, 29MARZO2022.- Esta noche en el Estadio Akron se presento en concierto la banda británica de rock alternativo, Coldplay, en su gira “Music The Spheres Tour” y a donde se dieron cita miles de fanáticos de la banda. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

С тех пор как Coldplay объявила, что они посетят Мексику во время мирового тура Music Of The Spheres, волнение фанатов не прекратилось. Более того, когда недавно было объявлено, что в дополнение к трем первоначальным событиям были добавлены еще два.

Первый концерт английской группы состоялся 25 марта прошлого года в Монтеррее, а второй состоялся 29 марта в Гвадалахаре. , Халиско. Таким образом, в Мехико все еще есть мероприятие 3 апреля и новые даты, которые пройдут 30 марта на стадионе Akron в Гвадалахаре и еще один 6 марта на Sol Forum в столице страны.

Столкнувшись с этим шоком, Coldplay, который до сих пор находится на полпути к своему мексиканскому турне, удивился в прошлый вторник во время своего первого концерта на стадионе Akron в Гвадалахаре, не только тем, что сыграл свои величайшие хиты, но и пригласил на сцену одного из самых важных актеров музыки по всей стране: Fher , вокалист известной группы Maná, получившей множество наград.

Карла Моррисон открыла концерты группы в стране (ФОТО: ФЕРНАНДО КАРРАНСА ГАРСИЯ /CUARTOSCURO.COM)

Помимо того, что он аккомпанировал им для песни, он бросил гитару в руку свой хит Rayando el sol в сопровождении всех фанатов, собравшихся в знаменитом доме Священной паствы.

И как будто это было недостаточно песни с хором тысяч людей, Крис Мартин попросил, чтобы они все спели вместе на радость мексиканцу, и со сложным испанцем он смог спеть знаменитый рефрен под крики и аплодисменты жителей Халиско. «Давайте споем вам», — сказал английский певец.

«Да здравствует Мексика, вы сволочи», - кричала Фер с единственной эмоцией, и огромной улыбкой на лице.

Группа удивила своих поклонников разными способами (Фото: ФЕРНАНДО КАРРАНСА ГАРСИЯ/CUARTOSCURO.COM)

Но это не единственный сюрприз Coldplay, поскольку Карла Моррисон отвечала за открытие презентации, которые группа выступит в Мексике, и, как будто этого было недостаточно, Крис Мартин, вокалист группы, недавно прокомментировал, что он может спеть мелодию на испанском языке.

И это то, что на других концертах в туре группа исполняла такие песни, как El Corrido de Monterrey или Bachata Rosa Хуана Луиса Герры на мероприятии в Санто-Доминго. Вот почему во время интервью Imagen певец рассказал, что на его следующих концертах в Мексике, возможно, участники смогут послушать один из успехов Divo de Juárez.

«Может быть, на некоторых свиданиях, не на всех, но в некоторые дни, если я подожду», - прокомментировал он и, после вопроса о том, какого певца он выберет, Крис упомянул: «Хуан Габриэль».

Coldplay в туре (Фото: REUTERS/Кристофер Пайк)

Точно так же участник Coldplay указал, что ему трудно петь на другом языке, поэтому он горячо репетировал, чтобы не совершать ошибки и делать это наилучшим образом.

«Я действительно нервничаю, чтобы петь на испанском языке, поэтому мне приходится так много практиковать каждую песню, поэтому в некоторые ночи это невозможно», - сказал он, добавив, что и он, и другие участники постарались бы как можно сильнее спеть одну из песен Хуана Га.

Следует помнить, что Coldplay организовала хороший тур по американскому континенту. Их посадка была в Сан-Хосе, Коста-Рика, где они сделали пару выступлений 18 и 19 марта 2022 года на Estadio Nacional с H.E.R в качестве приглашенной группы, а затем концерт на Олимпийском стадионе в Санто-Доминго, в Доминиканской Республике.

Группа также посетит многие города США, Северной Америки. Они начнутся 6 мая в Далласе и продолжатся через Техас в Хьюстоне, а затем поедут в Финикс, Санта-Клару и два свидания на Soldier Field в Чикаго.

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