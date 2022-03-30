Брюс Уиллис уходит с актерского мастерства из-за проблем со здоровьем: он страдает афазией

FILE PHOTO: Actor Bruce Willis attends the European premiere of "Glass" in London, Britain January 9, 2019. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Герой боевика Брюс Уиллис, 67 лет, объявил о своем уходе из актерского мастерства после того, как ему поставили диагноз афазия - болезнь, которая влияет на языковые навыки, его семья объявила в среду.

«Следовательно, Брюс с большим вниманием уходит из карьеры, которая так много значила для него», - говорится в посте в Instagram, подписанном его дочерьми, его женой Эммой Хеминг Уиллис и его бывшей женой Деми Мур. «Это действительно трудное время для нашей семьи, и мы ценим их любовь», — говорится в тексте.