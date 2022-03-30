Бора Милутинович попросил поверить в Tata Martino и пройти квалификацию в конце чемпионата мира в Катаре

Бора Милутинович, который на своем первом этапе у руля мексиканской футбольной команды участвовал в чемпионате мира в Мексике 1986 года, просит, чтобы процесс Херардо «Тата» Мартино в направлении Катара-2022 был соблюден в ноябре следующего года

В интервью ESPN Бора не сказал, рискованно ли менять национального тренера в этот момент, когда действующий лидер возглавил ничью и выиграл билет на чемпионат мира, подчеркнув, что «в таких вещах нужно быть очень аналитичным» и сказал, что в идеале «когда все закончится (с чемпионат мира) вы увидите результат».

Бывший сербский тренер, который уже был уволен до 1998 года с билетом на чемпионат мира на бирже, отмечает, что если вы уже прошли квалификацию, вы должны быть очень уважительными и верить в работу тренера; это то, что вы должны делать: верить в людей, которых вы нанимаете».

Файл фото Херардо Мартино, дающего указания на тренировке сборной Мексики. Мехико, 11 февраля 2019 года. REUTERS/Генри Ромеро

После освобождения Мигеля Мехии Барона в техническом направлении в 1995 году Бора возглавлял сборную Мексики в течение двух лет, и, по его мнению, «мы провели успешную ничью»; однако этот национальный представитель подвергся критике за свою игру, и, хотя он получил билет раньше, федеративы решили прекратить сербско-мексиканского тренера и нанять Мануэля Лапуэнте, который должен был привести команду к чемпионату мира во Франции, дойдя до 1/8 финала, после чего Германия выбыла со счетом 2:1.

Бора говорит, что покинул «Три» с большой гордостью, так как оставил его на четвертом месте в рейтинге ФИФА «в январе месяце», хотя он не имел в виду, как сборная квалифицировала Францию, потому что «как говорят другие; но я был счастлив, потому что на втором этапе в сборной мы сделали хорошую команду которая прошла квалификацию на чемпионат мира, и мы заняли четвертое место в списке ФИФА; я буду придерживаться этого».

На вопрос, нравится ли ему стиль игры, который реализовал Мартино, пятикратный тренер на чемпионатах мира сказал:

Отборочные матчи КОНКАКАФ раскалены, и в это воскресенье, 27 марта, пройдут отборочные матчи Чемпионата мира. | Фото: FMF

Наконец, он сказал, что, видимо, впереди много времени, чтобы поработать и как можно лучше добраться до мероприятия чемпионата мира, «но не важно, сколько времени есть; важно, что вы делаете. Мой опыт подсказывает мне, что не время, а то, как национальная сборная подготовлена во всех отношениях: технически, тактически и ментально».