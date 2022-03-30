Прибыв на рассвет, женщина подожгла своего партнера в Соледад (Атлантико)

Случай насилия в семье произошел в районе Сан-Висенте, расположенном в Соледад, Атлантико, когда Уго Мануэль Рохас (45 лет) рано утром во вторник вернулся домой, проведя время со своими друзьями в доме, где проживает его мать, в Вилья-Аделе.

Когда его принял партнер, произошел спор, в котором он потребовал, чтобы он прибыл поздно вечером; позже Рохас заснул и отдохнул, женщина распыляла алкоголь и подожгла, в результате чего 45% его тела получили ожоги второго и третьего типа.

В свидетельских показаниях, собранных газетой EL HERALDO, родственник жертвы рассказал о случившемся:

Крики Рохаса вызвали вмешательство 17-летнего сына, ставшего результатом еще одной романтической связи, который погасил огонь на его теле и сопровождал его в дом сестры, где он попросил о помощи, чтобы доставить его в клинику Аделита де Шар, расположенную в Соледад.

Учитывая серьезность травм, врачи направили его в клинику имени королевы Каталины в Барранкилье, где он базируется в отделении интенсивной терапии.

Координатор врачей этой больницы Хайро Кирос сообщил о состоянии здоровья пациента: «У него ожоги передней части грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Пациент находится в отделении интенсивной терапии и до сих пор известно, что у него не было поражения дыхательных путей, поэтому интубировать его не было необходимости. Что стало известно, так это то, что его романтический партнер поджег его».

С другой стороны, родственники жертвы опознали агрессора как Таню Мендосу Перес, которая прожила с Уго Мануэлем Рохасом в течение двух лет.

«После того, как он это сделал, он взял сумку, собрал одежду и ушел. Сотрудники прокуратуры прибыли в клинику, и была подана жалоба, чтобы найти ее», — рассказал свидетель событий.

Это было бы убийство двух грабителей от рук таксиста

В Барранкилье была предпринята попытка ограбления таксиста, в результате которой двое грабителей погибли после борьбы с водителем.

Эта новость шокировала сообщество, потому что оповещения снова были включены по вопросам безопасности. Однако через несколько дней стала известна новая версия событий, которая изменит ход расследования и будет противоречить первой версии водителя, идентифицированного как Карлос Санчес.

Показания дал родственник одной из жертв, г-н Альберт Коронадо, отец Кевина Коронадо Арчиболда, который утверждал, что произошедшее было не ограблением, а убийством, поскольку, по всей видимости, таксист и его сын ссорились в течение трех лет.

«Прежде всего, это проблема, которая существует в Олимпийской деревне в течение трех лет, и я хочу, чтобы между ними не было названо имя Луиса Хименеса, кто хочет, чтобы они выглядели преступниками, а это не так», - сказал отец Кевина и добавил: «Не было ограбления, если бы прямое нападение на моего сына из-за проблемы, которая у него имеется. трансцендентность трех лет назад».

Коронадо также уточнил, что есть несоответствия, потому что в тот день их было не только трое, таксист, его сын и друг его сына, но и четвертый человек, который будет защищать, потому что у него есть судимость, кроме того, что Луис Альберто Хименес Гонсалес, субъект который сопровождал сына, не был преступником, он выиграл первую ногу, продавая обувь.

«Они встретились в субботу с его братом (по имени Гектор), которого его отец не привлек к ответственности, но который действительно участвовал в нападении. Это были два брата, Гектор и Карлос», - сказал он. «Он (папа) представил Карлоса, потому что он таксист и делает это похожим на ограбление. Поскольку он был полицейским, у него хватило строгости, чтобы составить отчет», - расспрашивал он о фактах.





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