AMLO отказалась дисквалифицировать Владимира Путина, несмотря на резню в Украине: «Он лидер»

В контексте нынешнего вторжения России в украинскую страну президента Мексики спросили, каково его личное мнение о фигуре Владимира Путина, нынешнего российского президента.
«Он лидер», - заявил президент Лопес Обрадор. «Я никого не оцениваю. Политика Мексики не состоит в том, чтобы оскорблять кого-либо, любое правительство (...) Мексика уважительно относится ко всем правительствам и не является колонией», - сказал он.
Он добавил, как он уже упоминал, что Мексика не является колонией «ни России, ни Китая, ни Соединенных Штатов», и заверил, что хочет, чтобы соглашения были достигнуты.
«Я хочу, чтобы было достигнуто соглашение, чтобы был достигнут мир, чтобы люди не страдали, чтобы человеческие жизни не погибли. Вот чего я хочу. И у них есть способ достичь договоренностей», — добавил Лопес Обрадор. «Это вопрос, чтобы они расположились «наверху».
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