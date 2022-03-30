AMLO отказалась дисквалифицировать Владимира Путина, несмотря на резню в Украине: «Он лидер»

CIUDAD DE MÉXICO, 20DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes donde junto a su gabinete de seguridad, integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, presentaron el informe de seguridad durante los tres años de gobierno del mandatario mexicano. Posteriormente se entregará el Águila Azteca al canciller de Francia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

В контексте нынешнего вторжения России в украинскую страну президента Мексики спросили, каково его личное мнение о фигуре Владимира Путина, нынешнего российского президента.

«Он лидер», - заявил президент Лопес Обрадор. «Я никого не оцениваю. Политика Мексики не состоит в том, чтобы оскорблять кого-либо, любое правительство (...) Мексика уважительно относится ко всем правительствам и не является колонией», - сказал он.

Он добавил, как он уже упоминал, что Мексика не является колонией «ни России, ни Китая, ни Соединенных Штатов», и заверил, что хочет, чтобы соглашения были достигнуты.

«Я хочу, чтобы было достигнуто соглашение, чтобы был достигнут мир, чтобы люди не страдали, чтобы человеческие жизни не погибли. Вот чего я хочу. И у них есть способ достичь договоренностей», — добавил Лопес Обрадор. «Это вопрос, чтобы они расположились «наверху».

Информация в разработке...