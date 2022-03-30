Почти половина маршрутов на 12 линии CDMX Metro изменится

Коллективная транспортная система метрополитена Мехико (STC) сообщила в среду, что вмешательство будет проведено на подземном участке линии 12 (Дорада), который был приостановлен после трагедии 3 мая, когда два автомобиля рухнули.

На пресс-конференции директор метро Гильермо Кальдерон пояснил, что 4,5 из 11,9 км существующих дорог будут заменены; то есть участок от станций Atlalilco до Парке-де-лос-Венадос.

Работы заключаются в восстановлении основания, поэтому необходимо будет снять около 18 погонных километров рельсов, из которых состоят два пути, 20 тысяч тонн деградированного балласта, изменение семи кривых и других материалов, таких как десятки шпал.

(Скриншот: Твиттер/ @MetroCDMX)

«Этот пересмотренный и обновленный проект (...) подтверждает требование о том, чтобы мы меняли рельс, чтобы избежать затрат на техническое обслуживание и волнообразного износа рельсов или чрезмерного износа колес поезда, мы будем делать это в этих семи углах», - пояснил он.

Чиновник сообщил, что работы потребуют сноса поверхностной стены кессона Metro, чтобы получить и вывезти материалы, машины и оборудование для восстановления. Поэтому необходимо будет закрыть полосу на Авенида Тлауак, между улицами 5 де Майо и Эль-Танке.

Кальдерон также объявил о прогрессе, достигнутом в уходе за дренажной системой на линии 12, где они уже построили пять оврагов, которые будут служить для предотвращения затопления на дорогах, и устранили 172 утечки.





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