Александр Калленс и его большой шанс избежать скидки в Перу против Парагвая на отборочных турнирах Катар 2022

Перу обыграет Парагвай со счетом 2:0 в последний день отборочного тура Катара 2022 и сыграет утешительный матч. «Биколор» отлично проявил себя не только в атаке, но и в защите. Это продемонстрировал Александр Калленс, который отлично ударил и сохранил свой гол непобежденным.

Это произошло на 83 минуте матча. «Бело-красные» перешли в атаку, и игра закончилась голом Джанлуки Лападулы, который снова попал в ворота соперника.

Парагвайцы бросили мяч, который получил Анхель Ромеро, который скачал для Хулио Энсисо. Молодое обещание «Гуарани» начало бежать к цели Педро Галлезе, которую преследовали Карлос Самбрано и Александр Калленс. Последний был быстрее и в обязательном порядке пересек нападающего.