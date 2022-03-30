Алекс Сирвент де Меркурио отреагировал на обвинения в злоупотреблениях в адрес Тоньо Берумена: «В какой-то момент мы поговорим»

После заявления, обнародованного Сашей Сокол в рамках Международного женского дня, где она объявила о жестоком обращении, которому подверглась продюсер Луис де Льяно в подростковом возрасте, в ее защиту поднялось несколько голосов.

Фактически, актер Маурисио Мартинес воспользовался ситуацией в СМИ, чтобы раскрыть собственный случай домогательств, которые произошли бы в начале 2000-х со стороны продюсера Антонио Берумена, бывшего менеджера поп-групп того времени, таких как Mercurio, Kairo, Tierra cero и певец Фей.

Мартинес упомянул, что Берумен прикоснулся к нему «там, где он не должен был», и заверил, что у бизнесмена есть видеозаписывающая камера в ванной его кабинета, чтобы запечатлеть мужчин, которые пришли с ним на кастинг, так как он пригласил их принять ванну.

«Я сказал это, вдохновленный Сашей, за ее большое мужество и я полностью присоединяюсь к осуждению, с доносом, нелегко сделать то, что она сделала. Я сделал это позже, твоя рука дрожит после того, как я поставил «отправить» в твит.. Не потому, что вы мужчина или женщина, дело более или менее важно, это не исключает пол или возраст», - сказала она радиопрограмме Луиса Карденаса.

Через несколько дней Маурисио официально оформил жалобу на домогательства и даже отправился в Генеральную прокуратуру Мехико, чтобы подать в суд на бывшего менеджера, который находится вдали от глаз общественности.

Мартинес также сказал, что у него есть многочисленные свидетельства молодых людей, которые подошли к нему после того, как услышали его историю, чтобы рассказать ему свои собственные истории домогательств и злоупотреблений с Беруменом, поэтому он не успокоится «пока не свершится правосудие».

«За последние 48 часов ко мне обратились более 14 жертв этого человека... Я не могу много говорить об этом, но, конечно, 14 жертв хотят справедливости, чтобы хулиганы и обидчики не продолжали пересекаться», - добавил он.

Теперь об этом говорил Алекс Сирвент, который был частью Меркурия в 90-х годах и тесно жил с Беруменом, и хотя он исключил, что жил чем-то подобным, он выразил полную поддержку жертвам.

«Это очень деликатная тема, которую нужно решать пинцетом. Я очень сожалею о том, что произошло с Маурисио, и о жертвах, которые высказываются», - сказал он в интервью для Sale el sol. Кроме того, он добавил, что, даже если у них другая точка зрения, они никогда не будут сомневаться в словах жертв: «В конце концов, я думаю, что мы тоже в какой-то момент будем говорить, всегда уважая и с нашей точки зрения, не желая вызывать никаких споров».

Также ведущий программы Venga la Alegría Fende de semana высоко оценил мужество Маурисио Мартинеса, который решил рассказать о домогательствах спустя почти 20 лет:

«Думаю, у него все в порядке. Мы переживаем время, когда повышение нашего голоса стало частью нашей свободы как человека, частью наших прав, и я думаю, что Интернет и социальные сети помогли нам услышать громче. Наконец, все, что я могу вам сказать, это то, что я хочу быть очень пунктуальным в этом вопросе, просто поделиться своими чувствами с людьми, которые пострадали».

Сирвент отметил, что благодаря заботе родителей он смог наслаждаться безскандальной карьерой в подростковом возрасте:

«Мне повезло, что мои родители всегда были очень близки ко мне, и я думаю, что никто не застрахован от того, чтобы оказаться в деликатной ситуации, но лично я считаю, что до сих пор у меня была здоровая, чистая карьера и вокруг меня были люди с благими намерениями».