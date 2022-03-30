Выдано предупреждение о проблемах с просьбой об инвалидности и изоляции из-за коронавируса

В разгар значительного снижения числа случаев коронавируса, которое в Колумбии не превышало тысячи случаев в день в течение последней недели, работники и эксперты по правовым вопросам объявили о растущих трудностях с выдачей инвалидности и изоляции из-за коронавируса.

В эксклюзивных заявлениях для INFOBAE COLOMBIA Адриана Эскобар, эксперт по трудовому праву, заявила, что, хотя совместный циркуляр 004 от 2022 года сделал период изоляции для лиц с симптомами и бессимптомным состоянием более гибким, издание этого руководства не решило проблему для работодателей с тех пор, как начало пандемии, от того, кто должен нести ответственность за оплату расходов, связанных с изоляцией и инвалидностью.

«Ситуация, которая может напрямую повлиять на работодателей, которые не получат компенсацию за инвалидность и своевременный доступ работников к медицинской помощи, потому что, когда работник подает приказ об изоляции из-за контакта с человеком, у которого был положительный результат теста на Covid-19, или из-за наличия некоторых симптомов должным образом связанным с этим заболеванием, не всегда предоставляется инвалидность, которую независимо от ее происхождения можно восстановить в системе социального обеспечения в здравоохранении», - заверил эксперт в свидетельских показаниях для этих СМИ.

Таким образом, Эскобар гарантирует, что необходимо обратиться к национальному правительству с настоятельным призывом найти баланс между работниками и работодателями, чтобы были доступны альтернативы, которые снижают затраты работников на рабочую силу для обеспечения защиты занятости, особенно в компаниях, где нет ресурсов существуют, достаточны для того, чтобы обеспечить без дополнительных травм перерасход средств, вызванный такими отключениями, особенно в тех случаях, когда они происходят на повторяющейся основе.

Эксперт также поясняет, что эта ситуация возникает из-за многочисленных изменений в стандарте, поскольку все компании и работодатели — физические лица столкнулись с экономическими проблемами, интерпретацией и внедрением административных и нормативных мер в своем конкретном случае.

«В частности, политика, реализованная для надлежащего управления их человеческими ресурсами во время пандемии, которая постоянно менялась с учетом обязательных карантинов, пиков заражения и сопутствующих заболеваний», - сказал Эскобар.

Поэтому предлагается, чтобы из-за непредвиденных обстоятельств с точки зрения профилактической изоляции, реактивной изоляции, страхования инвалидности и мер, которые необходимо принять, работодателям рекомендуется поддерживать соблюдение своих протоколов биозащищенности, не забывая при этом, что каждый бизнес-сектор и работодатель может сделать шаг вперед, разработав свои собственные протоколы, адаптированные к его обстоятельствам и потребностям, с целью предотвращения заражения и экономической устойчивости бизнеса.

Медицинский персонал лечит пациентов в Боготе (Колумбия), на фотографии файла. EFE/Маурисио Дуэнас Кастаньеда

С другой стороны, министр здравоохранения Фернандо Руис Гомес объявил, что правительство дало стране зеленый свет на применение третьей дозы вакцины Pfizer против COVID-19 колумбийцам в возрасте от 12 до 17 лет.

«Сегодня мы объявили о распространении бустерной вакцины на население в возрасте от 12 до 17 лет с помощью биологических препаратов Pfizer, что позволит нам укрепить защиту и иммунитет у подростков», - объявил министр Руис.

Следует уточнить, что такое определение состоится после того, как последняя доза достигнет четырех месяцев после даты ее применения.

Министерство отметило прогресс в применении вакцин на всей территории Колумбии. «Мы выполнили 80 миллионов примененных доз вакцин, что превышает 82% населения, получив иммунизацию по крайней мере одной дозой, и достигло 10 миллионов бустерных вакцин, поставляемых в страну».





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