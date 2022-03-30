«Опасность для Мексики»: Хавьер Лосано возобновил кампанию против AMLO за намерения реформировать НИС

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO), президент Мексики, сообщил во время своей последней утренней конференции, что он готовит реформу Национального избирательного института (INE) и различных судов, с тем чтобы его члены, а также их президенты заняли свои места благодаря народные выборы.

Это привлекло внимание оппонентов, которые через социальные сети выступили с различными сообщениями против инициативы, которую AMLO будет стремиться представить перед конгрессом, а некоторые сделали это не из доброты, а из-за сильных требований и призывов к вниманию как к президенту, так и его последователям или сторонников.

Так было в случае с Хавьером Лосано, который занимал пост министра труда и социального обеспечения в правительстве пианиста Фелипе Кальдерона Инохосы, который привел к обсуждению старую кампанию против президента.

Хавьер Лосано показал себя одним из сильнейших критиков четвертого квартала ФОТО: ГАЛО КАНЬЯС/CUARTOSCURO.COM

Юрист и аналитик, но исполняющий обязанности сенатора Республики, отметил, что это «одно из самых абсурдных, демагогических и глупых предложений», о которых он помнит в последние годы.

«Давно, но долго я не сталкивался с такой абсурдной, демагогической и глупой инициативой, как эта. К счастью, у этого джентльмена нет необходимых голосов. Но это опасность для Мексики», - написал он в своем официальном Twitter.

В 2006 году, накануне президентских выборов, на которых Фелипе Кальдерон встретился с тогдашним перредистом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, был распространен телевизионный ролик, в котором политика из Табаско назвали «опасностью для Мексики».

Среди их утверждений было утверждение о предполагаемой задолженности по проведению работ на втором этаже CDMX и установлении пенсий, которые будут увеличиваться с его пребыванием у власти, и это приведет нас как страну к экономическому кризису.

Президент заверил, что будет добиваться инициативы по избранию директоров INE всенародным голосованием ФОТО: ДАНИЭЛЬ АУГУСТО /CUARTOSCURO.COM

Это произошло в результате обещаний Андреса Мануэля Лопеса Обрадора представить предложение о конституционной реформе, чтобы «гарантировать демократию» , после завершения всего, что связано с аннулированием мандата.

Во время своей последней пресс-конференции в Национальном дворце президент Мексики заявил, что будет стремиться предложить гражданам выбирать избирательных советников и судей различных судов путем открытого голосования по их собственному решению.

«Народ выберет, закончится ли это или я надеюсь, что купулярные соглашения закончатся, вопреки интересам народов», - были слова, которые президент использовал, объявляя Конгресс о своем следующем предложении.

Чтобы дать более подробную информацию, он сообщил, что три ветви власти (исполнительная, законодательная и судебная), вероятно, представят 20 граждан, «с неоспоримой честностью», которые будут выдвинуты в качестве советников Национального института выборов (INE).

НИС не прокомментировал предложение по борьбе с отмыванием денег REUTERS/Даниэль Бесеррил

Кроме того, он сообщил, что как в этом, так и в случае магистратов в федеральных судах паритет будет обеспечиваться среди его членов, в то время как лицо, получившее большинство голосов, займет должность советника, советника, министра или председательствующего министра.

Это не только вызвало реакцию прессы, поскольку представители оппозиции, политологи и представители гражданского общества выступили против процессов AMLO в Национальном избирательном институте, где до сих пор не было занято никакой позиции по этому вопросу.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: