52,2% колумбийцев заявили, что они недовольны демократией в стране

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

30 марта Дэйн опубликовал последнее исследование политической культуры, в котором анализируется самочувствие колумбийцев и их отношение к демократии и политическим партиям.

Опрос показал, что 52,2% колумбийцев недовольны демократией в стране, особенно в прошлом году.

Это означает, что неудовлетворенность выросла на 5,3 процентных пункта, поскольку в 2019 году только 46,9% опрошенных заявили, что не удовлетворены демократией в Колумбии.

Хуан Даниэль Овьедо, директор Dane, заявил во время презентации опроса, что только 32,4% опрошенных граждан удовлетворены колумбийской демократией.

«Это свидетельствует об ухудшении гражданства взрослых перед лицом демократии в период с 2019 по 2021 год», - сказал Овьедо.

Согласно опросу, Богота является городом, где это несоответствие больше всего отражается, поскольку с 2019 года оно выросло на 7,9 процента.

Овьедо подчеркнул, что изменения в политическом восприятии отражаются на взглядах колумбийцев на Конгресс Республики и на правосудие страны.

С другой стороны, колумбийцы продолжают отстаивать идею жизни в условиях демократии, поскольку 76,6% говорят, что важно жить в стране, где лидеры могут свободно избираться.

Анализ завершается тем, что 55,6% респондентов считают Колумбию умеренно демократичной по сравнению с населением, проживающим в муниципальных столицах с 55,8 и 54,7%. В этом смысле население и рассредоточенные сельские центры имели более высокий процент людей, считающих Колумбию демократической страной: 30,3 процента

Что еще выявило исследование?

Согласно опросу, на национальном уровне 44,3% людей в Колумбии к 2021 году занимали идеологическую позицию центра, а 23,8% не знали об этом и не сообщали об этом.

В 2021 году 13,0% населения в возрасте 18 лет и старше утверждают, что они принадлежат хотя бы к одной группе, организации или инстансу. Из них 4,6 процента принадлежат к религиозным организациям.

В прошлом году 48,2% людей в возрасте 18 лет и старше сообщили, что у них нет тесных сетей доверия и поддержки, то есть они никого не посещают и никто не посещает их часто, и никто им не помогал и не пытался помочь им устроиться на работу.

Что касается доверия к учреждениям или субъектам, то 26,8 процента населения в возрасте 18 лет и старше считают, что они в значительной степени зависят от вооруженных сил.

К 2021 году 53,0% респондентов заявили, что не хотят, чтобы потребители психоактивных веществ были соседями. 57,6% населения в возрасте 18 лет и старше по всей стране совсем не удовлетворены тем, как выполняется Мирное соглашение, подписанное между правительством и РВСК-НА в 2016 году.

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