«Да, да, Парагвай, да, Карибский бассейн»: массовая поддержка колумбийцами сегодня победы Парагвая или ничьей против Перу

Предварительный просмотр матчей между Колумбией и Венесуэлой и Перу и Парагваем проходит интенсивно не только в районе стадионов, но и в социальных сетях; потому что те, которые возглавляет Рейнальдо Руэда, должны не только побеждать там, где результаты не были благоприятными.

Фактически, из последних матчей, сыгранных в соседней стране, Колумбия выиграла только 1, что означает, что статистика не очень благоприятная; несмотря на это, многие болельщики все еще надеются на хороший результат в Пуэрто Ордасе, где касса на этот матч распродана.

Кроме того, колумбийские болельщики ожидают благоприятного результата на национальном стадионе в Лиме, где Перу встретится с Парагваем. Альбироха должна была бы сыграть вничью или выиграть, чтобы «помочь» Колумбии, которая обязана прибавить 3. Вот почему многие в Колумбии проснулись во вторник «больше парагвайцев, чем когда-либо».

Об этом заявили несколько в социальных сетях, таких как Twitter, где они, не колеблясь, выразили свою поддержку команде под руководством Гильермо Барроса Скелотто перед решающим матчем против тех, кто возглавлял Рикардо Гарека, и несмотря на то, что ни один результат не помогает ему играть квоту на Катар, бывший тренер «Бока Хуниорс», не скрывает своего волнения, когда знает, что станет «судьей» Перу и Колумбии в заключительный день квалификационных раундов.

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«1% шанс, 99% вера» - это одна из предпосылок, о которой фанаты «Триколор» должны мечтать о пропуске в утешительный раунд, направляющийся в Катар. Кроме того, немало желающих удачи лучшей команде мира, а именно, «очевидно», Парагваю.

ФОТО: Через Twitter

Почему бы не подумать об объединении двух стран? Это будет «Параломбия». Нечто подобное произошло с так называемым «Пактом Лимы» в отборочных матчах Бразилии 2018 года, когда играли Колумбия и Перу. Жаль, что это соглашение не может быть выполнено во вторник, поскольку обоим нужны 3 пункта.

ФОТО: Через Twitter

ФОТО: Через Twitter

Стоит отметить, что, в частности, Колумбия зависит от самой себя, а также от Парагвая, поэтому многие восстали с душой гуарани.

ФОТО: Через Twitter

Можно ли заключить новый «Лимский пакт», но с Парагваем и Колумбией в качестве участников? Так считают даже самые оптимистичные.

ФОТО: Через Twitter

Даже песни адресованы альбиррохе, и если вся эта поддержка не сработает, уже есть монтаж, сделанный Хавьером Фернандесом в униформе инков, чтобы подарить «удачу» тем, кто режиссер Гарека.

Через твиттер

ФОТО: Через Twitter

Некоторые данные из Венесуэлы-Колумбии

Самый распространенный результат между обеими командами был 0:0; в общей сложности четыре матча закончились с таким счетом. Кроме того, из последних 17 сыгранных матчей «Винотинто» выиграл пять, а «Триколор» одержал семь побед, оставив при этом пять ничьих.

Факт, который может быть положительным для Руэды и компании, заключается в том, что команда во главе с Хосе Нестором Пекерманом не забивала в последних двух матчах; напротив, Колумбия преодолела голевую засуху в прошлый четверг против Боливии. Кроме того, команда соседней страны забивала в каждом из последних 13 матчей, но производители кофе не забивали в трех из последних 7 выездных игр.





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