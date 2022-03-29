С частным пляжем и виллами: это роскошный отель, который Tri выбрал для Катара 2022

Хотя Мексиканская федерация футбола (FMF) еще не получила билет на чемпионат мира 2022 года в Катаре, она уже начала подготовку к спору о Кубке. В этом смысле у сборной Мексики уже есть отель, который примет их во время участия в самом важном футбольном турнире в мире. В отличие от мест проведения предыдущих выставок, это место отличается комфортом и роскошью.

Эксклюзивный пятизвездочный курорт Симайсима, расположенный в муниципалитете Сумайсима, станет домом для триколора во время его участия в турнире. Это курорт размером около 52 миль, а также частный пляж и виллы с двумя или тремя спальнями. Согласно описанию на сайте этого места, он классифицируется как отель с семейной атмосферой.

Согласно информации, предоставленной через социальные сети Simaisma, цены за каждую ночь в виллах с частным бассейном могут варьироваться от 6 000 до 9 000 мексиканских песо, то есть от 1100 до 1700 катарских риалов. Однако цены действуют для сезонов, когда приток людей не требует больше всего от объектов.

В настоящее время нет возможности сделать онлайн-бронирование после 2 ноября 2022 года. Однако, чтобы занять самый дешевый объект в ночь, ближайшую к периоду пребывания сборной Мексики, то есть с 31 октября по 1 ноября, необходимо заплатить 35,6 тысячи мексиканских песо плюс налоги. Сооружение площадью 231 кв. м включает проживание до шести человек и включает в себя все виды услуг, а также завтрак.

Следующая вилла с тремя спальнями и видом на бассейн стоит 41,1 тысячи мексиканских песо за ночь. За ним следует комплекс из двух спален и частного бассейна за 46,6 тысяч мексиканских песо, а также вилла с тремя спальнями и бассейн за 52 тысячи мексиканских песо. Самый дорогой объект имеет площадь 427 квадратных метров, четыре комнаты, бассейн и террасу, стоимость которого за ночь составляет 87,7 тысяч мексиканских песо.

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