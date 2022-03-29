С одним ухом в Лиме Колумбия разыгрывает последнюю карту на чемпионате мира в Венесуэле: время, телевидение и тактические схемы

Отборочные турниры в Южной Америке завершились ярким днем. Поскольку Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай уже прошли квалификацию, три команды претендуют на участие в утешительном раунде против пятого места в Азии, чтобы попытаться присутствовать на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Одна из команд, борющихся за этот проход, — Колумбия, которая посетит Венесуэлу. На стадионе Качамай в Пуэрто-Ордасе, с 20.30, с судьями бразильца Уилтона Сампайо. Он будет транслироваться по телевидению.

Производители кофе, которые в прошлый четверг победили Боливию с авторитетом 3:0, имеют 20 единиц и находятся на шестом месте, только одна из Перу, организация, которая сегодня имеет честь играть в утешительный этап (соперник покинет Австралию, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Ливан). Другой вариант с математическими возможностями — это Чили с 19.

Что нужно людям Рейнальдо Руэды, чтобы пройти квалификацию? Они должны победить и надеяться, что подопечные Рикардо Гареки не смогут победить Парагвай Гильермо Барроса Шелотто. В случае ничьей с Vinotinto их шансы уменьшаются до того, что Перу проиграет, а Чили не выиграет (получит Уругвай), поскольку они будут пятыми по разнице мячей.

В голове технического директора есть идея сделать два варианта. Первый — это выход полузащитника Матеуса Урибе вместо Хуана Гильермо Куадрадо. Другая заключается в том, что Хуан Фернандо Кинтеро займет место Луиса Синистерры.

Венесуэла, затонувшая на последней позиции с 10 очками и настроенная на следующий плей-офф, подаст иск судьи в этот день. Судьба хотела, чтобы аргентинец Хосе Нестор Пекерман, который командовал Колумбией чемпионами мира в Бразилии 2014 и России-2018, сел на скамейку запасных местных.

Винотинто внесет шесть изменений по сравнению с 11-м, который произошел в результате падения с Аргентиной: Рональд Эрнандес для Роберто Росалеса, Оскар Гонсалес для Джона Канцлера, Томас Ринкон для Мигеля Наварро, Джефферсон Саварино для Хосе Мартинеса, Ромуло Отеро для Кристиана Касереса и Дарвин Мачис для Йозеф Мартинес.

Вероятные образования:

Венесуэла: Уилкер Фариньес; Рональд Эрнандес, Науэль Феррарези, Кристиан Макун и Оскар Гонсалес; Томас Ринкон, Янгель Эррера; Джефферсон Саварино, Ромуло Отеро и Дарвин Мачис; Соломон Рондон. DT: Хосе Пекерман.

Колумбия: Дэвид Оспина; Даниэль Муньос, Карлос Куэста, Уильям Тесильо и Фрэнк Фабра; Матеус Урибе, Густаво Куэльяр и Джеймс Родригес; Хуан Фернандо Кинтеро, Луис Диас и Луис Мюриэль. DT: Рейнальдо Руэда.

Стадион: Кашамай из Пуэрто Ордаса

Судья: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Хора: 20.30

Телевидение: ДепортТВ

Таблица лидеров: