«Охота на ведьм», триллер о личных расходах на разоблачение власти

Прозвище «осведомитель» (разоблачитель) относится к таким разным случаям, как Эдвард Сноуден, Челси Мэннинг или Фрэнсис Хауген. Люди, которые узнают, что организации, в которых они работают, нарушают закон, и решают публично сообщить об этом. «Насвистывать» перед лицом коррупции во власти - непростой путь, свободный от противоречий и, тем более, гарантированного успеха. «Охота на ведьм» — норвежская драма, которая исследует личные, юридические и политические последствия в жизни женщины, которая осмеливается поднять голос против экономического гиганта.

Блестящая Ингрид Больсе Бердаль — признанная за роли в фильмах «Геракл», «Гензель и Гретель: Охотники на ведьм» и сериале HBO Westworld — играет Иду Вааге, счастливую, уверенную в себе женщину, которая любит свою работу по управлению финансами престижной юридической фирмы в Осло.

(Кредит: Пресс потока)

Когда от компании, которую он не признает, появляется счет на 4,5 миллиона крон (500 тысяч долларов), он спрашивает своего коллегу, отвечающего за дело, Яна Гуннара, знает ли он что-нибудь об этом. (Пребен Ходнеленд). «Просто заплати», - говорит он ей. «Это не процедура», - отвечает она. Ида решает поднять этот вопрос перед властями, не понимая, что ее жизнь вот-вот будет разрушена.

Оказывается, счет-фактура является частью схемы отмывания денег, которую Ян Гуннар инициировал по велению своего клиента Пеера Эггена (Мадс Усдал), который несет ответственность за половину оборота компании. Хотя Ида права, отказывая в оплате счета, партнеры юридической фирмы сближаются против нее.

(Кредит: Пресс потока)

Написанный женским дуэтом Анной Бахе-Уиг и Сив Раджендрам Элиассен (ответственной за превосходный сериал 2015 года «Оправданные»), «Охота на ведьм» (Heksejakt, по-норвежски) - это элегантный и захватывающий триллер. В отличие от других скандинавских материалов (Karppi, Entapped, Broderliner), в которых в полной мере используются великолепные северные леса и пейзажи, сериал показывает другой мир: корпоративную роскошь и скрытую жизнь богатых юристов, которые безжалостно нападают друг на друга.

Хотя они берут из разных реальных случаев осведомителей, которые были затронуты просто тем, что сказали правду, писатели изначально были вдохновлены делом, шокировавшим Норвегию, делом адвоката Кари Брейрем, которая была уволена за отказ подписать платеж политику и рассказала о своем опыте в книге. Именно это побудило супругов рассказать историю на примере пережитого заявителем.

(Кредит: Пресс потока)

Помимо технического счета и гибкого сценария, сердцем сериала является Ида, которая по ходу истории должна принимать все более сложные решения. Спектакль Больсе Бердала понимает нюансы персонажа и возвращает их с наибольшим эмоциональным воздействием. За эту роль она получила награду за лучшую женскую роль на премии Golden Screen Awards в Норвегии.

Охота на ведьм относится к датскому сериалу Follow the Money, еще одной отличной драме о финансовом преступлении, которое превращается в кровавое. Он состоит из восьми 45-минутных эпизодов, которые идут на полной скорости и делают его идеальным для марафона.

Полный сезон «Охоты на ведьм» теперь доступен для просмотра по запросу на Flow на любом устройстве.