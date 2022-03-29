Почему Федерико Гутьеррес фигурирует как «Фико» на карте

Некоторые пользователи социальных сетей были недовольны тем, как кандидат Федерико Гутьеррес, победитель консультации сборной Колумбии, представлен на карточке первого президентского тура.

Естественное имя кандидата в президенты — Федерико Андрес Гутьеррес Зулуага. Однако на карточке он отображается как «Фико Гутьеррес», с его псевдонимом вместо имени и без второй фамилии.

До этого он также появлялся под своим ником на карточке межпартийной консультации, которую он выиграл. С другой стороны, Алехандро Чар Чалюб, занявший второе место в сборной Колумбии, не конкурировал со своим настоящим именем, а с апокопом, который идентифицирует его среди людей и перед СМИ: «Алекс Чар».

Ни Фико Гутьеррес, ни Алекс Чар не появились на карточке сборной Колумбии с их именами.

Это будет третий раз, когда Фицо появляется на карточке избирателя. Первый был, когда он баллотировался на пост мэра в Медельине на период 2016-2019 годов, кандидатуру, которую он выиграл. В этот раз были включены их два имени и фамилии, а также имена и фамилии остальных заявителей.

Полные имена заявителей указаны на этой карточке.

Некоторые считают, что позволить кандидату появиться под ником было бы преимуществом для него во время выборов. Поэтому они задаются вопросом, законно ли кандидату использовать трейлер.

Правда заключается в том, что с момента принятия действующего Избирательного кодекса все остальные кандидаты на пост президента Республики появились на карточке, по крайней мере, с одним именем и одной фамилией, которые указаны в их удостоверении личности.

Излишне говорить, что при регистрации в регистраторе кандидаты должны предъявить документ, удостоверяющий личность, с указанием их настоящего и полного имени, которое написано на бланке.

Кроме того, в Законе 62 1988 года, который ввел самое последнее положение по этому вопросу в действующем Избирательном кодексе, говорится только об избирательных карточках президента Республики:

Затем кандидаты в президенты регистрируются с эмблемами, именами и фамилиями, которые должны быть напечатаны на карточке. Однако никаких конкретных положений об использовании прицепов в данном случае не существует. Возможно, никому раньше не приходило в голову использовать прозвище для победы на президентском посту.

Есть история кандидатов в другие корпорации, которые появляются с трейлерами на карточках, больше истории кандидатов, которые хотели ими воспользоваться, но не были допущены в местный ЗАГС. Газета El Tiempo сообщает о Луисе Эдуардо Гарсоне (известном как Лучо) в мэрии Боготы в 2003 году и о покойном Маркосе Атайе, который был известен как Мачете и поэтому фигурировал в карточке мэрии Арауки (Араука).

Здесь следует уточнить, что имя кандидата должно быть полностью указано в карточке не соответствует действительности, и это происходит не всегда. Фактически, текущая карта не отображается «Густаво Франсиско Петро Уррего», «Серхио Фахардо Вальдеррама» или «Луис Эмилио Перес Гутьеррес».

С другой стороны, у кандидатов, которые баллотировались на пост президента более одного раза, также произошли изменения в типе имя+имя или имя+ обе фамилии, что означает, что в этом отношении нет достаточно четкого правила.

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