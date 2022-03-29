На вопрос Сусель Паредес отвечает в поддержку Педро Кастильо: «Я буду противником кучера, чтобы положить руки на огонь»

За несколько минут до начала заседания, на котором было рассмотрено ходатайство о вакансии президента Педро Кастильо, Сусель Паредес прочитали короткую лекцию за пределами Конгресс Республики, где говорил о будущем в преддверии постоянных столкновений между исполнительной и законодательной ветвями власти.

«Что гарантирует нам, что на новых выборах они снова будут просить о вакансии, попросить об отставке. Нет удостоверения личности, нет брифа, нет паспортов. Чиновники меняются настолько, что обычные люди даже не могут получить свои документы», — прокомментировал законодатель Пурпурной партии.

Журналист из PBO (радио и Интернет под руководством Филлипа Баттерса) настойчиво спрашивал Паредеса. Узнав о медиуме репортера, она сказала ему: «Я хочу напомнить Баттерсу, что люди ели никовита в восьмидесятых годах», имея в виду близость, которую ведущий проявлял в разных случаях к правительству Алана Гарсии.

Но журналист все еще интересовался мнением парламентария об аресте племянников президента в понедельник утром. «Сэр, разве вы не знаете, что существует независимость властей? Пусть закон накажет этих преступников и кем бы они ни были с предельной энергией», - сказал он.

Но репортер ответил суровым приговором: «Конгрессмен, это наверняка напоминает вам, когда вы были инспектором, как вы забирали тележки из антиквариата в Ла-Виктории».

Сусель Паредес продолжила тему и напомнила, что уличные торговцы, продававшие антикучо, даже бросали в него горящий уголь, «но поэтому я не собираюсь позволять им стоять там, где они хотят; в стране должен быть порядок».

Однако некоторое время спустя он сослался на задержание окружения Педро Кастильо. «Помните племянников Толедо? Что там было делать? Посадите их в тюрьму. Брат Умалы не в тюрьме? Таким образом, полиция по приказу судьи и прокурора должна арестовать преступников и отделить их от тех, кто этого не делает».

Продолжая этот вопрос, он признал, что шокирует то, что людей, столь близких к главе государства, арестовывают. «Повлияйте на четкое изображение. У меня была работница, обвиненная в изнасиловании по закону. Меня поражает его поведение, даже если я не имею к этому никакого отношения, даже если бы я хотел, чтобы ему дали пожизненное заключение», - сказал он.



