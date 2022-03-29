Каково происхождение Текамака

Текамак — это территория, расположенная в северо-восточной части штата Мехико, в 35 километрах от Мехико. Это муниципалитет, который хранит несколько анекдотов, относящихся к доисторическому периоду.

Национальный институт федерализма и муниципального развития (INAFED) уточняет, что значение слова «Текамак» имеет происхождение на науатле и состоит из частиц tetl, что означает «камень», camatl, что означает «рот», и окончания C, обозначающего «место». Согласно исследованиям специалистов, было установлено, что общий перевод таков: «В пасти камня».

Истоки этого города восходят ко временам мамонтов, это известно благодаря тому, что кости этого животного были найдены в деревнях Рейес-Акозак и Сан-Педро-Атзомпа, а также благодаря открытию посуды, изготовленной людьми, которая связана с этой эпохой. Археологи установили, что возраст объектов составляет от 8 до 15 тысяч лет.

Расположение Текамака на карте штата Мехико. (Фото: H. Конституционная ратуша Текамака)

Некоторое время спустя было записано, что когда цивилизации начали вести оседлый образ жизни, ольмеки и нахуа прибыли соответственно с юга и запада. Строго говоря, считается, что эти культуры первыми поселились на этой территории.

На классическом горизонте Текамак, как и окружающие деревни, активно участвует в культурных, экономических и религиозных обменах с великим мегаполисом того времени: Теотиуакан.

В том же источнике говорится, что в 1202 году Текамак был основан благодаря мексиканцам, поскольку это было одно из первых мест, которые они нашли во время паломничества, чтобы найти «идеальный город» и найти великую Мексику-Теночтитлан.

Из-за отсутствия единства жителей, так называемых ацтеков, у них не возникло особых трудностей с присвоением этой территории. Однако до 1395 года название Текамак впервые появилось в кодексе Чимальпопока, когда упоминалось, что «отоми Ксальтоканского постоянно бежали в Текамак из-за страха перед Чичимеками Куаутитлана».

Мексика захватила территорию и положила начало своей империи. (Фото: Флорентийский кодекс, 16 век)

Таким образом, муниципалитет был частью одной из самых могущественных империй доколумбового периода, однако с прибытием Эрнана Кортеса и завоеванием Теночтитлана вскоре он был передан испанцу Хуану Гонсалесу Понсе де Леону, который умер в 1540 году и унаследовал город своему сыну Хуану Хуану Понсе де Леон.

Когда началась работа по евангелизации, монахи-августинцы отвечали за строительство прихода Святого апостола Петра (который первоначально был крещен как приход Святого Креста). Сегодня это одно из великих религиозных зданий в этом районе.

В конце XVI века испанская корона передала управление так называемой юрисдикции муниципалитета Санто-Томас Чиконаутла. После начала независимости регион остался без правителя, и до 12 сентября 1825 года, через год после основания штата Мехико, муниципалитет Текамак был официально возведен.

Именно там родился талантливый мексиканский музыкант Фелипе Вильянуэва, который отвечал за распространение имени Мексики за рубежом. По этой причине 25 апреля 1944 года имя этого художника было добавлено в муниципальную резиденцию.

Монахам-августинцам было поручено построить приход Сан-Педро-Апостол, одно из самых выдающихся зданий в муниципалитете. (Фото: инстаграм/ @parroquiadesanpedroapostol)

Следует отметить, что жители сыграли важную роль в Мексиканской революции, поскольку такие персонажи, как Чирино Серна, Модесто и Эмилио Сото, Херонимо Флорес, Крус Чавес и солдат Маргарита Лопес, вступили в ряды Армии освобождения Юга во главе с Эмилиано Сапатой.

С другой стороны, процессы модернизации начались до 1994 года с первых работ по мощению улиц, гарнизонов, тротуаров и строительства школ. Впоследствии федеральная автомагистраль Мексика-Пачука была реконструирована для создания бульвара Текамак и объездной дороги Сор-Хуана-Инес, были созданы региональная больница и экологический парк Сьерра-Эрмоса.

В настоящее время город граничит с муниципалитетами Экатепек, Акольман, Коакалько, Темаскалапа, Теотиуакан, Тультитлан, Сумпанго и штат Идальго. Общая площадь участка составляет 156,9 км2, и, согласно последней переписи населения INEGI, его общая численность составляет 547 503 человека, из которых 281 983 женщины и 265 520 мужчин.

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