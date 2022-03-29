Что такое торги между двумя державами, которые связаны с эксплуатацией Международной космической станции

FILE PHOTO: FILE PHOTO: The International Space Station (ISS) photographed by Expedition 56 crew members from a Soyuz spacecraft after undocking, October 4, 2018. NASA/Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo/File Photo

В течение 24 лет самый большой космический объект, созданный человеком, находится на орбите Земли на высоте 400 километров. И вот уже 22 года он постоянно заселен.

Это Международная космическая станция (МКС), которая в наши дни рискует перестать функционировать и даже бесконтрольно врезаться в какой-то регион мира из-за последствий вторжения России в Украину, которое продолжается уже больше месяца.

Спустя несколько часов, после наступления президента Владимира Путина на Украину, президент США Джо Байден в котором она осудила действия России и сообщила о введении жестких экономических санкций в различных сферах, особенно в космической и технологической областях. « Путин — агрессор. Путин выбрал эту войну, и теперь он и эта страна понесут последствия. Сегодня я разрешаю дополнительные санкции и новые ограничения на экспорт в Россию. Это приведет к серьезным издержкам для российской экономики, как немедленно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции, чтобы максимизировать долгосрочное воздействие на Россию и минимизировать влияние на США и наших союзников. Между нашими действиями и действиями наших союзников и партнеров, по нашим оценкам, будет сокращено более половины российского импорта высокотехнологичных товаров. Это будет ударом по его способности модернизировать свои вооруженные силы, что приведет к деградации его аэрокосмической промышленности, включая космическую программу», — заявил Байден.

Три российских космонавта прибыли на МКС несколько дней назад, одетые в желто-голубые (телеканал/раздаточный материал НАСА через REUTERS).

В то время как космическая программа, осуществляемая МКС, включает сотрудничество нескольких стран, двумя основными компонентами этой программы являются космонавты, технологии, продовольствие и запасные части, предоставляемые Соединенными Штатами и Россией в альянсе, который игнорирует политические связи, в 400 километрах от Земли.

Вчера генеральный директор российского космического агентства Роскосмос Дмитрий Рогозин выдвинул Соединенным Штатам ультиматум: «31 марта — последний день, когда НАСА, Европейское космическое агентство (ЕКА) и Канадское космическое агентство (CSA) должны ответить на наше требование снять санкции против двух наших гражданские компании», ЦНИИмаш, исследования машиностроения и ракетно-космический центр «Прогресс».

Санкции Запада, введенные против России, накладывают ограничения на экспорт товаров и высоких технологий с целью ослабления ее стратегических секторов, включая военную и аэрокосмическую промышленность. « МКС — это большая космическая лаборатория, которая вращается вокруг Земли и нуждается в сотрудничестве между Россией и Соединенными Штатами для полноценного функционирования. Невозможно сохранить орбиту планеты на расстоянии 400 километров без постоянного сотрудничества между двумя странами, между двумя космическими агентствами NASA и Роскосмос», - сказал Infobae космический журналист Диего Кордова, автор книги «Уэллас на Луне».

Астронавты мирно живут на МКС, вдали от сухопутных конфликтов (NASA)

Работа Международной космической станции сложна. В то время как модули в Соединенных Штатах и Европе обеспечивают электроэнергию, которую собирают солнечные батареи и служат для работы орбитального комплекса, Россия предоставляет топливо и двигатели, которые позволяют ему оставаться на орбите и в конечном итоге бесконтрольно упасть на Землю. Россия поставляет Космической станции запуски капсул «Прогресс», которые стратегически размещены в орбитальной структуре, чтобы каждые 15 или 20 дней она запускала свои двигатели и поднимала их для поддержания правильной высоты и скорости для работы. Он даже поставляет топливо в лабораторию, чтобы она работала», - добавила Кордова, которая выступит в эту пятницу в планетарии Галилео Галилея с докладом о миссии Артемиды.

Он добавил: «У США также есть корабли, которые связаны с орбитальным комплексом, такие как капсулы Cygnus, но их двигатели не такие мощные и они также расположены в точках, которые не обеспечивают полной устойчивости, если их включить, чтобы придать высоту космической лаборатории».

По словам Кордовы, сила тяготения Земли притягивает МКС, которая должна корректировать свою высоту каждые 15 или 20 дней, ускоряя двигатели Progress. Если они не включатся, космическая станция начнет терять высоту и скорость. Через несколько дней конструкция начнет тереться о земную атмосферу и в конечном итоге будет бесконтрольно гореть и падать».

Различные корабли по-прежнему стоят в космической лаборатории (НАСА)

Эту же теорию изложил Рогозин, когда заявил, что управлять МКС невозможно без участия России, поскольку именно она несет ответственность за ориентацию станции и прогнозирование опасных столкновений, помимо поставок топлива и грузов. «Если вы заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неконтролируемого выхода с орбиты и падения на территорию США или Европы?» , недавно спросил в твите генеральный директор и бывший журналист.

«Существует вероятность того, что эта 500-тонная конструкция попадет на Индию и Китай. Вы хотите угрожать им такой перспективой? МКС не летает над Россией, поэтому все риски на вас. Готовы ли вы к этому? Джентльмены, когда вы изучаете санкции, проверяйте тех, кто их генерирует, чтобы узнать, есть ли у них болезнь Альцгеймера», - добавил он.

На фоне санкций США Россия в ответ прекратила запуски европейских миссий с космодрома Куру во Французской Гвиане, прекратила поставки ракетных двигателей в США и потребовала, чтобы будущие контракты Роскосмоса взимались только в рублях. Роскосмос также отменил запуск британских спутников связи OneWeb после того, как сама компания при поддержке правительства прекратила будущий запуск своего ракетного самолета «Союз» с российского космодрома Байконур и подписала соглашение со SpaceX, компанией Илона Маска.

Россияне и американцы вышли в открытый космос несколько дней назад (телеканал/раздаточный материал НАСА через REUTERS)

Но NASA пришлось уточнить, что оно будет и впредь содействовать космическому сотрудничеству с Россией. Администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что США продолжат сотрудничество со своими партнерами, включая Россию, для продолжения операций на МКС. НАСА признало, что попытки отделить американский сегмент от российского сегмента «создадут значительные логистические проблемы и проблемы безопасности с учетом множества внешних и внутренних соединений, необходимости контроля наклона и высоты космического аппарата и взаимозависимости программного обеспечения».

«На данный момент у них нет возможности заменить функции управления наклоном космической станции или сделать подходящие движители для длительных операций. Они попытаются создать нам замену своим грузовым кораблям, экипажем, но на это уйдут годы», — предупредил Рогозин.

«Станция имеет сложную внутреннюю и внешнюю проводку, что делает невозможным разделение модулей, которые построены для работы подключенными. В худшем случае окончание операций в орбитальном комплексе может быть перенесено, и оно не достигнет 2030 года, как было объявлено в феврале, до войны», — заключила Кордова.

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