От чего страдает женская алопеция актриса Джада Пинкетт Смит?

На последнем вручении премии «Оскар» 2022 года церемония награждения лучших в кино была омрачена насильственным актом в главной роли. Уилл Смит и Крис Рок. Комик, появившийся на сцене в качестве ведущего, не измерил себя в момент шутки о руководителе Джада Пинкетт Смит, которая страдает алопецией - болезнью, которая вызывает у нее выпадение волос. Этот комментарий заставил главного героя «Принца рэпа» подойти к комику, чтобы дать ему пощечину и удивить всех присутствующих, которые были в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Те, кто следил за актерской карьерой актрисы, знали часть ее жизни, но, прежде всего, ее борьбу с этим заболеванием, которое мешает ей отрастить волосы здоровым образом, чтобы поддерживать их. После того, что произошло на церемонии вручения премии «Оскар», многие проявили интерес к тому, чтобы узнать больше об этом заболевании и о том, какие симптомы должны быть зарегистрированы первыми.

ЧТО ТАКОЕ АЛОПЕЦИЯ?

Этот недостаток и выпадение волос можно разделить на две группы: рубцовая алопеция и те, которые нет. В первом случае определено, что при потере волос их уже невозможно восстановить. В статье, опубликованной Infobae, дерматолог Сесилия Наварро Тукулет объяснила, что важно обратиться к специалисту, чтобы своевременно поставить диагноз и начать адекватное лечение.

Наиболее распространенными причинами являются: изменение гормонов щитовидной железы, отсутствие достаточного количества отложений железа или анемия другого происхождения, лекарства, операции, роды, ситуации сильного физического или психического стресса, лихорадочные заболевания или травмы, потеря веса и другие.

Знаете что? Обычное облысение поражает около 50% мужчин и от 10 до 30% женщин, особенно после 50 лет

Джада Пинкетт: Жена Уилла Смита пытается принять и сделать алопецию видимой.

ДЖАДА ПИНКЕТТ СМИТ И ЛА АЛОПЕЦИЯ

Несмотря на свое состояние, голливудская звезда всегда была мотивирована продолжать борьбу с этой болезнью, а также использовать свои цифровые платформы для повышения осведомленности об этом и рассказать подробности своего опыта.

В социальных сетях жена Уилла Смита делится своими процедурами по уходу за кожей, особенно в области ее головы. Шутка Криса Рока (Мадагаскар) вызвала ряд реакций, поскольку они восприняли его речь как издевательства над женщинами и мужчинами, страдающими этим заболеванием.

СОВЕТЫ ПРИ АЛОПЕЦИИ

Первый шаг, который следует предпринять, когда вы начинаете фиксировать значительное выпадение волос, - это обратиться к специалисту, в данном случае дерматологу, чтобы он мог провести правильную оценку и дать вам шаги для начала лечения. Помните, что каждый случай индивидуален, поэтому вам следует избегать самолечения и/или самодиагностики.

В вашем распорядке дня есть некоторые изменения, которые могут помочь вам контролировать выпадение волос, учитывая, что это нормально, поскольку каждый день мы теряем от 25 до 70 волос, поскольку фолликулы, из которых состоят волосы, растут и обновляются в асинхронных циклах.

- Используйте мягкий шампунь, который не агрессивен для волос и кожи головы.

- Включите в свой рацион желатин и миндаль, продукты, содержащие аминокислоты, необходимые для роста волос.

- Создание напряжения в волосах с помощью крючков или пучков не рекомендуется для здоровья наших волос.

- Я стригу волосы? Будь у вас короткие, средние или длинные волосы, размер не определяет, выпадут ли волосы или нет. Конечно, небольшой разрез поможет вам легче манипулировать им.