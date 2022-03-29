Видео: Дженн Мюриэль подняла температуру в социальных сетях, свет в одежде и без татуировок

Дженн Мюриэль уже была признана талантливым генератором контента, но, кроме того, ее известность в социальных сетях возросла, когда раскрылся скандал, в котором Еферсон Коссио и Аида Виктория Мерлано снялись во время встречи в Букараманге, в которой они были очень ласковы. В середине этого любовного треугольника была вовлечена Мюриэль, у которой были отношения с пайсой, но до этого момента она не была подтверждена, что они закончились.

Недавно влиятельная личность поделилась через свои «InstaStories» раундом «вопросов и ответов», которые ей задавали подписчики, и ответила чувственными фотографиями того, как она выглядела, прежде чем сделать татуировки на теле.

Динамика, которую она назвала «фотографией...», один из ее последователей попросил ее поделиться фотографией, когда у нее не было татуировок, там влиятельная личность поделилась изображением с обнаженным туловищем и закрыв грудь руками, а с расстегнутыми штанами она мельком взглянула на свои трусики винного цвета. Помимо привлечения внимания своей невероятной фигурой, Мюриэль сопровождала наряд темным макияжем и волнистыми волосами, закрывающими половину лица, что стало идеальным прикосновением чувственности, о котором просили ее последователи.

Но это было не единственное изображение, которое украло больше, чем вдох, другой запрос, который попросил один из его подписчиков, - это «фотография для моих обоев», в ответ был чувственный образ, на котором Дженн Мюриэль появляется в черном корсете с кружевом, спускающимся до середины талии. Дополняя наряд, влиятельная личность держала в руках букет красных роз, и там уже можно увидеть ее татуировки на руке, раскрывающие внешность «роковой женщины» и поражающие воображение ее поклонников.

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Вот чувственный контент Дженн Мюриэль :

Дженн Мюриэль показала чувственность своих изгибов с татуировками и без них, пробудив воображение своих последователей. Взято из Instagram @famososhastalaz

Вскоре реакция появилась в социальных сетях, так как портал сплетен «Знаменитости от А до Я» воспроизвел изображения, которыми поделился влиятельный человек, и среди комментариев, которые привлекают наибольшее внимание, есть те, в которых говорится Мюриэль, что «ты видишь мамаситу», и другие, которые говорят ей, что «она выглядит очень хорошенькая с татуировками и без них».

В дополнение к этому и хорошим комментариям, полученным на изображениях, Дженн Мюриэль поделилась еще одним клипом, в котором она выразила беспокойство, увидев, что в ее волосы вторгаются седые волосы, и заметила момент, когда начала записывать видео для своих социальных сетей, а также воспользовалась возможностью пошутить что это было бы единственное наследство, которое оставил ему отец.

«... Я в шоке, Боже, меня заполонили седые волосы, посмотри на это, боже мой... В какой момент, по словам моей матери, это было единственное наследство, которое мне оставил папа (смеется)... о нет, какой ужас», - сказал генератор контента в клипе.

Изображения были воспроизведены на странице сплетен «Faranduleando ando», где она уже превышает 2400 просмотров и более 50 лайков подписчиков. Комментарии были между издевательствами и пониманием, потому что не все люди рады седым волосам в волосах.

«Чувак, Дженн, но это тоже не так уж и плохо, чем больше седины ты заработаешь», «Это наследственность, но проблема намного усугубляется, когда они начинают использовать настойки и кератины в молодом возрасте», «Это все еще отлично смотрится с седыми волосами, они придают им немного зрелости», среди прочего.

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