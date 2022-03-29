Тула Родригес посвящает трогательное видео матери через год после смерти: «Я люблю тебя вечно, мама»

Ведущая En Boca de Todos, Тула Родригес, переживает один из самых тяжелых моментов, которые может иметь человек, - смерть матери. Ведущая потеряла родителя на месяц вот так в 2021 году. Вот почему он, не колеблясь, посвятил ей эмоциональное видео, в котором он рассказывает, как сильно он ее любит и что он изо всех сил пытается преодолеть боль. Как вы помните, всякий раз, когда вы обращаетесь к этой теме, вы не можете не прослезиться и попросить своих поклонников очень ценить вашу мать.

По этому случаю, а также в ознаменование еще одного года со дня смерти доньи Клары, Тула опубликовала эмоциональное видео в своем аккаунте в Instagram. Кроме того, она написала несколько чувствительных слов, подчеркивающих, какой она хорошей матерью, женой и дочерью.

«Вспоминая все прожитое, невозможно не поблагодарить Бога за свою жизнь, женщину, которая является борцом, тщеславной, любящей, но обладающей непоколебимой силой... Спасибо за все наследие, которое вы оставили нам, мама. Сегодня я возношу молитву и поцелуй на небеса, потому что год назад ты уехал в новую вечную жизнь как раз на свой день рождения». , написала Тула Родригес о донье Кларе, смерть которой наступила 28 марта 2021 года.

«Сегодня праздник на небесах, и я благодарю Бога за то, что он подарил нам лучшую жену, маму и бабушку. Я люблю тебя вечно, мама», — заключила болельщица.

В аудиовизуальном видео можно увидеть, как мать Тулы делится с мужем, внучкой Валентиной и ней. Эта публикация вскоре завоевала реакцию тех, кто следит за актрисой, в комментариях можно увидеть признаки привязанности от Эрика Осореса, Джино Песаресси, Эрнесто Пиментеля, актера Эмильрама Коссио и других.

Тула Родригес посвящает видео матери через год после отъезда. (Фото: инстаграм)

ДОЧЬ ТУЛЫ РОДРИГЕС ПОСВЯЩАЕТ ПОСЛАНИЕ БАБУШКЕ

Со своей стороны, маленькая Валентина также посвятила несколько слов своей бабушке Кларите через год после ее смерти.

«С днем рождения, бабушка. Сегодня мы также празднуем год без вас, я надеюсь, что где бы вы ни проводили его LINDO, отсюда вся семья поздравляет вас с днем рождения», - написала дочь Тулы и покойный Хавьер Кармона.

Дочь Тулы Родригес посвящает послание бабушке Кларе. (Фото: инстаграм)

Как вы помните, донья Клара умерла в прошлом году после осложнений COVID-19. После нескольких дней тяжелой болезни женщина скончалась, оставив огромную пустоту в сердцах Тулы, ее внучки Валерии и мужа Дона Туло.

С тех пор ведущая не переставала выражать свои чувства через социальные сети или СМИ, которые ее спрашивают, часто подчеркивая, как сильно она по ней скучает. В День матери Тула посвятила ей душераздирающее послание.

«Я понимаю, что была дочерью чуть больше месяца назад (март), а теперь я просто мама», - сказал Родригес газете Correo. Однако он уточнил, что его мать хотела бы, чтобы он двигался вперед и не испытывал боли.

«Моя Кларита любила то, что я делала, может быть, я могла бы продолжать плакать, полностью рухнула от ее отсутствия, и это по-человечески нормально, но мать, которую я имела, никогда бы этого не допустила», - сказала она.

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