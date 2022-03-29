TikTok и Maluma создали новый альянс

Китайская короткометражная видеоплатформа TikTok объявила о пожертвовании в миллион долларов неправительственной организации El Arte de los Suenos, основанной в 2017 году колумбийским художником Малумой и его сестру Мануэлу, внести свой вклад в художественное образование детей и молодых людей, находящихся в неблагоприятном положении, с возможностями для жизни.

Сумма пожертвования составляет 50 000 долларов США, которые будут использованы для дальнейшего продвижения миссии НПО, которая заключается в поддержке городской культуры и других форм самовыражения, таких как сочинение и исполнение музыки, пение, продюсирование, танцы и живопись.

«Мы работаем в нашем фонде уже несколько лет и уделяем каждому ребенку необходимое внимание и поддержку. Мы помогли многим отказаться от наркотиков, покинуть улицы и подтолкнуть их к борьбе за свои мечты, это наша самая большая награда», - рассказала Малума о работе Фонда в Антиокии во время внутреннего мероприятия TikTok в рамках празднования Месяца латиноамериканского наследия в 2021 году.

Хуан Камило Боливар, руководитель отдела контрактов TikTok, объясняет, что идея родилась из «ренессанса через искусство, культуру и творчество», который живет в Медельине.

НПО «Малума» принимала активное участие во время пандемии COVID-19

В разгар пандемии The Art of Dreams организовала 12-месячную учебную программу для молодежи из группы риска, в ходе которой проводились живые и виртуальные групповые семинары по различным темам: от заботы о себе до эмоционального управления, мотивации, принятия решений -создание и расширение прав и возможностей.

«Мы рады помочь этому фонду, который разделяет одну из наших основных ценностей — построению лучшего будущего посредством свободного выражения идей. В Колумбии происходит культурная революция, которая подпитывается надеждой и настойчивостью, которые TikTok признает и поддерживает», - сказал Боливар.

С 2017 года The Art of Dreams работала с тысячами молодых людей в Колумбии, с которыми она сопровождала более 3000 индивидуальных занятий по психологии, более 500 групповых занятий и более 7000 часов обучения.

ФОТО ФАЙЛА: На этой иллюстрации, сделанной 6 января 2020 года, на смартфоне отображается логотип TikTok. REUTERS/Дадо Рувик/Фото файла

Что делать, если аккаунт TikTok был санкционирован и больше не имеет одинаковых просмотров

Есть много пользователей, которые разместили видео в TikTok, но у них больше нет таких лайков, как раньше. Если это произойдет, они могли стать жертвами «теневого запрета». Это способ для социальной сети контролировать быстрее загружаемый контент. Если это произошло, Infobae предлагает процесс устранения такого типа санкций в TikTok.

Обычно это происходит, когда вы пытаетесь загрузить видео, нарушающее правила использования приложения. Поэтому лучший способ решить эту проблему - просто удалить видео, которые, по их мнению, могли привести вас туда.

Теневой бан и ТикТок. (фото: Кодекс воли)

Однако есть хитрость, позволяющая удалить теневой бан из учетной записи TikTok. Перед использованием вам необходимо загрузить последнюю версию этой видеоплатформы, поэтому вам нужно перейти в Play Store или App Store, чтобы обновить ее.

1. После предыдущего шага войдите в профиль TikTok и нажмите значок трех горизонтальных линий.

2. Отобразятся два варианта: выберите «Настройки и конфиденциальность».

3. Найдите раздел «Конфиденциальность» и активируйте «Личный кабинет».

4. Оставлять один аккаунт приватным как минимум на две недели. По истечении этого периода вы должны отключить эту опцию и убедиться, что у вас больше нет теневого бана.

Как выполняется предыдущий шаг? Через неделю вам нужно загрузить видео с черным фоном и белым текстом со следующим сообщением: Я пытаюсь использовать этот метод, чтобы узнать, удаляет ли TikTok shadowban из моего аккаунта. Если я выйду в вашем «Для вас», оставьте мне сообщение, пожалуйста.

Вполне вероятно, что первое и второе видео не наберут много просмотров; однако третье, комментарии, лайки и просмотры уже будут оценены, что подтвердит, что аккаунт TikTok больше не подлежит этой санкции.

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